МИД: Россия оставляет за собой право ответить на враждебные действия Черногории

Россия оставляет за собой право ответить на враждебные действия Черногории, сообщает Министерство иностранных дел РФ 5 июня.

"5 июня в Вашингтоне состоится формальное завершение процедуры вступления Черногории в НАТО. Обратили внимание на прозвучавший накануне этого события очередной поток дезинформации и заезженных пропагандистских клише в адрес России из официальной Подгорицы, – говорится в сообщении МИД РФ. – Продолжающаяся в Черногории антироссийская истерия вызывает у нас лишь сожаление. В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности. В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие".

МИД РФ подчеркивает, что ответственность за сложившуюся ситуацию целиком лежит на черногорской стороне. "Ввиду неспровоцированного инициативного присоединения Черногории к антироссийским мерам ЕС с марта 2014 года Российская Федерация предприняла симметричные шаги в августе 2015 года", – напоминает внешнеполитическое ведомство.

Вхождению Черногории в НАТО предшествовал "государственный заговор", который якобы должен был состояться в октябре 2016-го — во время парламентских выборов. По версии черногорской прокуратуры, заговорщики планировали штурм здания парламента, уличные бои с полицией, убийства демонстрантов (чтобы потом в этих убийствах обвинить правительство), а также физическую ликвидацию лидера правящей Демократической партии социалистов и тогдашнего премьера Мило Джукановича. Главу черногорского кабинета министров должен был застрелить снайпер. В причастности к заговору обвинили не только черногорских оппозиционеров, но также неких сербских и русских националистов.