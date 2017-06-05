Суд выпустил из СИЗО предполагаемого участника ОПГ племянника замминистра обороны

Адвокат Виктор Мозговой, обвиняемый в мошенничестве, связанном с незаконным возмещением НДС, выпущен из СИЗО под домашний арест по решению городского суда Петербурга.

Как сообщает пресс-служба Горсуда 5 июня, с ходатайством об изменении меры пресечения Мозговому с заключения под стражу на домашний арест выступило следствие. Суд заявление удовлетворил. Адвокат пробудет под домашним арестом до 16 августа. До этого же дня продлен срок домашнего ареста руководителю фирм, фигурирующих в деле, Ольге Бородулиной.

Виктор Мозговой, которому вменяется 7 эпизодов на 138 млн рублей, активно сотрудничает со следствием и полностью признает свою вину.

Напомним, в июне прошлого года Следственный комитет Петербурга задержал 12 подозреваемых по уголовным делам, связанным с незаконным возмещением НДС, незаконной банковской деятельностью и легализацией доходов, полученных преступным путем. Среди задержанных оказался 33-летний Алексей Анохин, являющийся, по данным «Фонтанки», племянником заместителя министра обороны РФ Татьяны Шевцовой. Его обвиняют в создании финансовой ОПГ. В апреле этого года Анохина выпустили из СИЗО под залог в 5 млн рублей.