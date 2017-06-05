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05.06.2017 18:49
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«Фонтанка» за 60 секунд – 5 июня

Жуткая авария произошла сегодня на Приморском шоссе. Автобус столкнулся с грузовиком, 11 человек пострадали.

В Ленобласти тем временем нашли тело рыбака, который пропал во время крушения лодки на Ладожском озере. Его напарник смог спастись.

67 метров в Малиновке под духовные ценности. Депутаты от «Справедливой России» попросили губернатора не строить храм, споры вокруг которого идут 4 года. В среду городской парламент рассматривает поправки, которые могут разрешить такое строительство. Против храма в Малиновке уже не раз выступали активисты. Чью сторону займет градоначальник?

Ну и куда же без Исаакия. Прокуратура заступилась за тех, кто защищает храм как музей, и оспорила отказ суда депутатам, которые жаловались на то, что ЗакС затягивает рассмотрение вопроса о референдуме. Правда, прокуроры запутались в формулировках, но ничего. На четкую позицию у них есть еще 25 дней.

«Зенит» продолжает жить по принципу «Нет застою». Данни рассказал своим подписчикам в Instagram, что клуб не продлевает с ним контракт.

А мы узнали, что пополнить состав клуба сегодня может футболист из «Ростова».

Ну и о самом главном. Лето – будет. Это нам пообещал сам главный синоптик Петербурга и назвал конкретный день, когда оно точно будет.


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Портал www.ivi.ru представляет три новых фильмах о необычной дружбе
Друг, в котором можно быть уверенным на 100% — огромная ценность. Познакомьтесь с кинопремьерами 2017 года, чтобы убедиться: дружба существует.
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
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