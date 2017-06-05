Лавров поговорил с главой МИД Катара

5 июня по инициативе катарской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел государства Катар Мухаммедом Бен Абдель Рахманом Бен Джасемом Аль Тани.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ, отмечая, что основное внимание было уделено резкому обострению отношений между Катаром и рядом других арабских государств.

"Была выражена серьезная обеспокоенность возникновением нового очага напряженности внутри арабского мира. Сергей Лавров высказался за преодоление обозначившихся противоречий за столом переговоров, на путях взаимоуважительного диалога перед лицом беспрецедентных по своему характеру вызовов, прежде всего угрозы терроризма", – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как писала "Фонтанка", утром 5 июня Бахрейн разорвал дипломатические связи с Катаром, обвинив соседнее государство во вмешательстве в свою внутреннюю политику. Бахрейн закроет транспортное, морское и воздушное сообщение с Катаром в течение 24 часов, а гражданам этой страны дается 14 дней на то, чтобы покинуть Бахрейн. Кроме того, всем дипломатам Катара дается 48 часов на возвращение на родину, отмечает Al Arabiya. Катар также обвиняется в эскалации напряженности в СМИ и финансировании вооруженных террористических группировок, что может угрожать безопасности Бахрейна.

Вслед за Бахрейном дипломатические отношения с Катаром разорвала и Саудовская Аравия, которая примет точно такие же меры в отношении Катара, как и Бахрейн. К ним присоединился Египет, а затем Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Ливия, Мальдивы, Йемен.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 5 июня заявил, что решение ряда арабских стран разорвать дипломатические отношения с Катаром является их делом.