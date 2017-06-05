Минкульт нанес КГИОПу третий удар

В Минкульте опять недовольны охраной памятников в Петербурге: на этот раз вопросы вызвали парк Александрино, Чесменский дворец, Никольский рынок и Иоанновский мост.

Управление Минкульта по СЗФО не оставляет в покое петербургский комитет по охране памятников истории и культуры (КГИОП). Как сообщили «Фонтанке» 5 июня источники в градозащитном сообществе, в конце мая ведомство выдало комитету по охране памятников очередной список нарушений, которые предписало устранить до 15 июня.

Это уже третья проверка Минкульта в отношении КГИОП начиная с декабря 2015 года. В документе перечислено шесть объектов, по которым ведомство нашло нарушения. В частности, среди них — известная дача И.Г. Чернышева «Александрино», памятник федерального значения. В Минкульте считают, что согласование на строительство в этой зоне выдано без проведения историко-культурной экспертизы, а изменение границ территории памятника проведено с нарушениями; кроме того, согласование о соответствии режиму использования земель также выдано комитетом незаконно. В 2005 году, напомним, КГИОП изменил границы парка Александрино, сократив его территорию. Защитники парка уверены, что это было сделано для строительства ЖК «Чистые пруды» ООО «Воин-В», с которым жители Ульянки воюют уже не первый год, довоевавшись, в том числе, до уголовного дела. Как говорят градозащитники из группы «ЭРА», КГИОП, как и застройщик «Воин-В», якобы препятствовали проверке Минкульта. Лишь решение Куйбышевского суда от 13 февраля текущего года прекратило стройку.

Беспокойство у Минкульта вызвал и Чесменский дворец, также федеральный памятник (ул. Гастелло, д. 15). Как считают в управлении, здесь неправомерно были изменены градостроительные нормативы – участок по улице Гастелло, 7, расположенный в границах охранной зоны (ОЗ), где строительство запрещено, признан частью зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2-го типа (ЗРЗ-2), а значит, на нем разрешили новое строительство. Согласование, выданное КГИОПом на этот участок, в Минкульте считают выданным с нарушениями. Сейчас здесь ведется строительство элитного ЖК Victory Plaza. В компании-застройщике Setl Group, впрочем, заявляют, что строительство ведется с полным соблюдением действующего законодательства, а вопросы с градостроительным регулированием были разрешены задолго до начала строительства.

Иоанновский мост через Кронверкский пролив у Троицкой площади тоже вызвал вопросы у Минкульта. В справке ведомства говорится, что КГИОП выдал разрешение на ремонт моста без заключения о влиянии проводимых работ на его конструктивные характеристики и без согласованной историко-культурной экспертизы. Напомним, ремонт моста должен завершиться к декабрю 2017 года, его стоимость составит около 37 млн рублей.

Претензии высказаны и по строительству на территории Никольского рынка. Как говорится в справке Минкульта, КГИОП не имел полномочий продлевать в феврале 2017 года разрешение, выданное управлением Минкульта в 2012 году. Напомним, в июне 2016 года стало известно, что АО «Никольские ряды» и фонд Venture Investments & Yield Management Андрея Якунина подготовили новый проект реконструкции бывшего рынка на Садовой улице, 62. Почти снесенное здание восстановят в прежнем виде по историческим чертежам. Проект выполнен бюро «Литейная часть — 91» Рафаэля Даянова. Реконструкция должна обойтись «Никольским рядам» в 3 млрд рублей. В прошлом году инвестор рассчитывал завершить работы к ЧМ по футболу в 2018 году. Градозащитники, протестовавшие против новаций, предлагавшихся предыдущими архитекторами, которые то намеревались накрыть рынок стеклянным куполом, то предлагали построить там восемь остекленных бизнес-центров, на этот раз одобрили проект. Не забывая отметить, впрочем, что снос большей части строения 18-го века оказался бессмысленным.

Дом Леонтьева (Шуберта) на 1-й линии В.О., д. 12, памятник федерального значения, упоминается в справке Минкульта из-за того, что и здесь, как считают в ведомстве, разрешение на «работы по сохранению объекта» также было выдано с нарушениями.

Отметим, «войну с КГИОП» управление Минкульта по СЗФО ведет уже не первый год. Так, в апреле 2016 года КГИОП публично объявил некорректным распространение теруправлением Минкультуры данных об аналогичной внеплановой проверке до ознакомления комитета с этим актом и истечения сроков его обжалования. В комитете заявляли, что будут жаловаться руководству Минкульта на «медийную активность» теруправления, а также напоминали, что ряд требований предписания признан не требующим исполнения. А Союз реставраторов Санкт-Петербурга вступился за комитет, назвав критику со стороны управления Минкульта некорректной. Тогда ведомство было недовольно реставрацией Казанского собора, работами в Главной аптеке на Миллионной улице, в Соляном городке на набережной Фонтанки и в северном пакгаузе на набережной Макарова. Архитекторы заявляли, что теруправление министерства почему-то решило проверить работы в Казанском соборе спустя целых четыре года после их окончания. Так же дело обстояло и в отношении других упомянутых объектов.

Первая аналогичная проверка Минкульта в отношении КГИОП прошла в декабре 2015 года и была посвящена в основном Гостиному Двору (хотя обнаружились и другие нарушения). Любопытно, что с конца 2015 года в эфире федеральных каналов показали целую серию репортажей о том, как плохо работает КГИОП. В самом КГИОПе тогда неофициально уверяли, что причина всего происходящего – личный конфликт между главой комитета Сергеем Макаровым и главой теруправления Минкульта Сергеем Булавским. Вторая проверка совпала с коррупционным скандалом в Минкульте, о котором «Фонтанка» подробно писала в марте 2016 года: по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) были задержаны заместитель министра культуры Григорий Пирумов, начальник департамента управления имуществом и инвестиционной политики Борис Мазо, глава подведомственного Минкульту ФГУП «Центрреставрация» Олег Иванов, а также руководители компаний-подрядчиков — Никита Колесников, Дмитрий Сергеев и Александр Коченов.

Наиболее же радикальная часть градозащитного сообщества, между тем, появление результатов новой проверки считают победой. Активисты уверены, что «новая проверка готовилась более основательно», чем прежние, и что она стала результатом десятков обращений, направленных в теруправление и в само Министерство культуры в Москве в течение 2016 – 2017 гг. – от ИКОМОС, группы «ЭРА», РОО «Охтинская Дуга», депутатов ЗакСа. «20 декабря прошлого года защитников Чесменского дворца и активистов группы «ЭРА» принял министр культуры Владимир Мединский, на встрече с которым также был поднят вопрос о вопиющих нарушениях закона, приводящих к утрате памятников истории и архитектуры», – сообщается в группе «Спасем Александрино».

Глава КГИОП Сергей Макаров очередную проверку теруправления Минкульта пока не комментирует. «Мы должны изучить этот документ», – пояснил он «Фонтанке».

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»