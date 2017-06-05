Полиция рассказала подробности стрельбы в Орландо

Офис шерифа округа Ориндж американского города Орландо сообщил подробности инцидента со стрельбой, в результате которого погибли пять человек. Об этом говорится в твиттере ведомства.

В 8.03 (15.03 мск) в офис шерифа из здания компании Fiamma поступил звонок с сообщением о стрельбе. Уже через несколько минут полиция прибыла на место инцидента.

«Четыре человека погибли на месте. Один человек скончался в больнице. Стрелок совершил самоубийство», — рассказали в полиции, пишет «Газета.Ru».

По ее данным, стрельбу начал рассерженный бывший сотрудник компании. Его жертвами стали бывшие коллеги.