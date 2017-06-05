В Пулково в посылке в США нашли два снаряда для гранатомета

Как сообщили в пресс-службе предприятия, посылку, которая должна была быть отправлена в США через Париж, сочли подозрительной в Пулково 5 июня около 10 утра. На нее сработало досмотровое оборудование, используемое при проверке международных отправлений.

В посылке нашли два металлических изделия, похожие на гранаты от подствольного гранатомёта.

На место вызвали саперов, которые забрали снаряды и увезли для уничтожения.

«Данные отправителя переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», – отметили в пресс-службе почты России.

Обнаружение гранат в посылках, следующих в Америку, уже стало обыденным для сотрудников служб безопасности аэропорта и почты. Как писала «Фонтанка», еще в 2016 году специалисты признавались, что у американцев вырос спрос на опасные диковинки. И местные копатели и умельцы отправляют почтой муляжи или охолощенные боеприпасы.