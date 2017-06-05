"Йокерит" сыграет со СКА под открытым небом

"Йокерит" договорился с мэрией Хельсинки о проведении матча под открытым небом в рамках регулярного чемпионата КХЛ в следующем сезоне, сообщает Kauppalehti.

Соперником финского клуба будет СКА, встреча пройдет в честь 50-летния "Йокерита", сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что "Джокеры" выступают в КХЛ с 2014 года. В минувшем сезоне клуб финишировал на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф проиграл ЦСКА (0-4). Отметим, что в лиге еще не проводились матчи под открытым небом в рамках "регулярки".