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05.06.2017 18:14

"Йокерит" сыграет со СКА под открытым небом

"Йокерит" договорился с мэрией Хельсинки о проведении матча под открытым небом в рамках регулярного чемпионата КХЛ в следующем сезоне, сообщает Kauppalehti.

Соперником финского клуба будет СКА, встреча пройдет в честь 50-летния "Йокерита", сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что "Джокеры" выступают в КХЛ с 2014 года. В минувшем сезоне клуб финишировал на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф проиграл ЦСКА (0-4). Отметим, что в лиге еще не проводились матчи под открытым небом в рамках "регулярки".


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Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
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23.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов
Современные гаджеты могут похвастаться быстродействующими процессорами, большим разрешением экрана, мощными графическими чипами, но емкость встроенного аккумулятора, как правило, остается слабой стороной каждого устройства.
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