Замгубернатора Курской области подозревают в получении взятки

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Зубков подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки), его соучастники в зависимости от роли каждого по ч.4 ст.291.1, ч.5 ст.291, ч.5 ст.33, ч.5 ст.291 УК РФ (посредничество во взяточничестве, дача взятки и пособничество в даче взятки).

"По данным следствия, в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимого имущества стоимостью более 1 млн рублей за содействие в получении строительной компанией заключения, необходимого для ввода в эксплуатацию жилого дома, где имелся ряд нарушений", – говорится в сообщении следователей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, добавляют в СК России.

Ряд СМИ со ссылкой на администрацию Курской области сообщают, что Зубков задержан. По каким причинам, представители администрации сказать отказались.