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06.06.2017 08:00

КЕЙ объяснил рост популярности квадрокоптеров

КЕЙ объяснил рост популярности квадрокоптеров
КЕЙ

Беспилотные летательные аппараты для фото- и видеосъемки (они же дроны или квадрокоптеры) стремительно набирают популярность у потребителей.

Согласно прогнозам, рост массового рынка дронов до 2020 года составит 19% годовых. Одна из ключевых причин – снижение средней стоимости устройств и появление компактных моделей, включая карманные и складные. Благодаря чему квадрокоптеры становятся доступными не только профессионалам, занимающимся аэрофото- и видеосъемкой, но и рядовым покупателям. Специалисты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ рассказали, какие квадрокоптеры сегодня представлены на рынке и для каких целей они подходят.   

Если квадрокоптер необходим в качестве детской игрушки, КЕЙ рекомендует обратить внимание на самые бюджетные модели с камерой 2 Мпикс. Очевидно, что разрешение такой камеры окажется весьма скромным, а при большой скорости полета частота кадров в секунду составит лишь 15-20. Квадрокоптеры среднего размера подходят для «домашней» фото и видеосъемки. Они оснащаются камерами с матрицей до 5 Мпикс и гораздо более уверенно держатся в воздухе. Такие устройства также окажутся дружелюбными по отношению к новичкам: из-за увеличенных габаритов квадрокоптер будет сложно потерять из виду.

Для профессиональных целей лучше всего подходят крупные квадрокоптеры. Они не только способны держаться в воздухе несколько десятков минут без подзарядки, но и отличаются высоким качеством съемки. Например, на модели DJI Phantom 4 Pro установлена 20-мегапиксельная камера с углом обзора 84°, 24 мм (эквивалент формата 35 мм) и диапазоном ISO в рамках от 100 до 6400. У таких «продвинутых» устройств гораздо больше дополнительных функций (автопилотирование, возможность возврата на место взлета, улучшенная стабилизация, управление со смартфона и т.д.).

В интернет-магазине и сети цифровых супермаркетов КЕЙ представлено более 10 различных моделей квадрокоптеров для любительской и профессиональной съемки, в том числе популярные модели самого известного производителя дронов – компании DJI.


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Новости компаний
КЕЙ
06.06.2017 08:00

КЕЙ объяснил рост популярности квадрокоптеров

Беспилотные летательные аппараты для фото- и видеосъемки (они же дроны или квадрокоптеры) стремительно набирают популярность у потребителей. Согласно прогнозам, рост массового рынка дронов до 2020 года составит 19% годовых.
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Беспилотные летательные аппараты для фото- и видеосъемки (они же дроны или квадрокоптеры) стремительно набирают популярность у потребителей. Согласно прогнозам, рост массового рынка дронов до 2020 года составит 19% годовых.
www.ivi.ru
01.06.2017 11:17
Портал www.ivi.ru представляет три новых фильмах о необычной дружбе
Друг, в котором можно быть уверенным на 100% — огромная ценность. Познакомьтесь с кинопремьерами 2017 года, чтобы убедиться: дружба существует.
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