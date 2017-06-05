Полтавченко попросили не допустить строительство храма в Малиновке

Депутаты ЗакСа от "Справедливой России" обратились к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой воспрепятствовать постройке храма в парке Малиновка.

В их письме градоначальнику от 5 июня говорится, что культовое сооружение может появиться в единственном парке в районе благодаря поправкам в закон о Генеральном плане, которые в ближайшую среду, 7 июня, могут утвердить в городском парламенте.

«Вокруг сложившейся ситуации нарастает социальная напряженность. Общественная дискуссия, вызванная планами начать строительство в парке Малиновка, длится уже 4 года. За это время активисты провели множество митингов и одиночных пикетов, собрали более 30 000 подписей в защиту парка», – пишут справедливороссы.

Как говорится в обращении на имя губернатора, 1 июня 2017 года комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам ЗакСа рассмотрела поправки ко второму чтению проекта закона «О Генеральном плане Санкт-Петербурга». В частности, депутаты поддержали предложение единороссов Андрея Анохина, Юрия Бочкова, Александра Ходоска, по которому часть территории Малиновки переводится в зону деловой застройки.

Эсеры попросили Полтавченко не поддерживать поправку к законопроекту, а в случае его принятия не подписывать закон «О Генеральном плане Санкт-Петербурга» и вернуть его на рассмотрение в городской парламент.