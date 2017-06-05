Саудовская Аравия и ОАЭ прекратили поставки сахара в Катар

Саудовская Аравия и ОАЭ прекратили экспорт белого, или свекловичного, сахара в Катар после разрыва дипломатических отношений с этой страной, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Агентство отмечает, что Катар зависит от поставок этого вида сахара от ОАЭ и Саудовской Аравии. Ежегодно эти страны поставляют в Катар около 100 тыс. тонн свекловичного сахара, передает RNS.

Как писала "Фонтанка", утром 5 июня Бахрейн разорвал дипломатические связи с Катаром, обвинив соседнее государство во вмешательстве в свою внутреннюю политику. Бахрейн закроет транспортное, морское и воздушное сообщение с Катаром в течение 24 часов, а гражданам этой страны дается 14 дней на то, чтобы покинуть Бахрейн. Кроме того, всем дипломатам Катара дается 48 часов на возвращение на родину, отмечает Al Arabiya. Катар также обвиняется в эскалации напряженности в СМИ и финансировании вооруженных террористических группировок, что может угрожать безопасности Бахрейна.

Вслед за Бахрейном дипломатические отношения с Катаром разорвала и Саудовская Аравия, которая примет точно такие же меры в отношении Катара, как и Бахрейн. К ним присоединился Египет, а затем Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Ливия, Мальдивы, Йемен.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 5 июня заявил, что решение ряда арабских стран разорвать дипломатические отношения с Катаром является их делом.