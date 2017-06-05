Как Ленинград в 1946 году вновь стал морским городом

05.06.2017 17:12

5 июня 1946 года был открыт первый после войны безопасный морской путь по Балтийскому морю. О выходе города-героя Ленинграда из морской блокады в очередном выпуске программы Nota Bene рассказывает Константин Ранкс.

5 июня. Недавно "Фонтанка.ру" сообщила о том, что к Васильевскому острову прибило крупную морскую мину образца 1931 года, оставшуюся после Второй мировой. Масса ее боевого заряда около 250 кг, а полная масса — около тонны. Это еще одно эхо прошедшей войны...

Тут как раз уместно вспомнить, что в этот день, 5 июня 1946 года — обратите внимание — сорок шестого, была прорвана морская блокада Ленинграда. А именно — в этот день был проложен первый после окончания войны безопасный путь в Балтийское море и далее — в океан. До этого дня, более года, Ленинград по сути был сухопутным городом.

Минная война шла в акватории Финского залива с 1939 года. Залив был буквально завален финскими, немецкими и, конечно, советскими минами. Сразу после завершения войны начались работы по тралению минных полей, в первую очередь на активных фарватерах.

Разумеется, были карты минных постановок, но они зачастую были неточными — систем спутниковой навигации тогда не было и часто минные поля на картах не соответствовали истинному своему местонахождению. Мало того — течения и волнение смещали мины, а были и просто плавающие «подарки».

Сначала был очищен сравнительно короткий фарватер между Хельсинки и Таллином, а 5 июня 1946 года Гидрографический отдел Балтфлота объявил о разрешении судоходства в светлое время суток от Кронштадта до пересечения с фарватером Хельсинки – Таллин, западнее которого тоже был выход в открытое море. Это означало, что Ленинградский порт снова может начать работу, принимать и отправлять грузы.

Последними от мин были официально очищены эстонские прибрежные воды, уже в 1963 году, когда их объявили безопасными для судоходства и рыболовства. По различным данным, было обезврежено более 15 тысяч морских мин различного происхождения и назначения.

И тем не менее — до сих пор в водах Балтики появляются мины, страшные напоминания о страшной войне. И саперы по-прежнему борются с ними, чтобы никогда они не смогли сработать, подкараулив случайную жертву.

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