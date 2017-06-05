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05.06.2017 17:08
23 Комментариев

Лето в Петербурге будет в среду

На какой день недели в этом году выпадет петербургское лето, стоит ли убирать далеко лыжи и кому на миру живется еще хуже, - спросили у главного синоптика города Александра Колесова.
Лето в Петербурге будет в среду

«Очередной экстремально холодный период» закончился – для начала обрадовал Колесов слушателей интернет-канала [Фонтанка.Офис]. Потом обнадежил, что лето в Петербурге все-таки будет, причем в ближайшую среду, 7 июня. Да и в целом летние, по календарю, месяцы намекнут горожанам, что пуховики неплохо бы снять. Но это был бы не Питер, если бы в диалоге не прозвучало «но»...

- Александр Михайлович, начнем с неприятного. Метеорологи могут из своего кармана заплатить за несвоевременные и неточные прогнозы погоды. Инициатором экономических санкций на селекторном совещании МЧС России 5 июня выступил глава министерства Владимир Пучков. Что вы об этом думаете?

– Такие разговоры идут давно. Контекст идет из «московского урагана», но там погода в целом была предсказана, ошибка составляла 5 – 7 метров в секунду. Был дан прогноз 17 – 22 метра в секунду. Скорость была 25 – 30 метров в секунду. Да, наблюдался более сильный ветер, чем ожидали. Точнее это невозможно предсказать, и будет невозможно в ближайшие десятилетия. Наказывать финансово несерьезно. Прогноз погоды – это научно обоснованное предположение будущего состояния погоды. Это вероятностная форма, имеющая некоторую степень неопределенности. И вы же понимаете, какое финансовое обеспечение у метеослужб. Возьмем не Москву, а регионы: финансирование на уровне 10 – 15 тысяч и предъявление серьезных претензий? Нам не сложно давать при любой грозе ветер в 25 метров в секунду и говорить, что так «могло бы быть». Но могу сказать, что и синоптикам тоже есть что сказать про работу МЧС. И еще я не слышал, разбираются ли с теми, кто повесил рекламные плакаты по городу, которые упали. И кстати, дерево падает и при 15 метрах в секунду, никто не проверяет, как там корневая система, сгнила или нет.

- А в Петербурге такой ураган возможен этим летом?

– У нас каждый год происходит усиление ветра. Но надо разделять ураганный ветер, дующий внутри циклона, и шквалистый ветер, который в Москве и наблюдался. Кстати, в Москве на отдельных станциях ветер был и 30 метров в секунду. Но шквалистое усиление ветра – кратковременное, 1-2-5-10 минут, в зависимости от облака, от его мощности. А потом ветер может ослабляться до штиля. А ураган – это от 30 метров в секунду, продолжительно. День, ночь, сутки. Это наиболее опасно. Но короткие усиления плохо прогнозируются. В каком районе, в какое время... Есть только общие условия усиления. Если вы видите, что туча чернеет, ветер усиливается, и тут лучше все же куда-то зайти.

- Вернемся к нашим «морозам». Мы устали носить зимние пуховики летом!

– А мне сегодня утром жарко было. В кожаной куртке.

- Вы говорите, что закончился основной экстремально холодный период. Все, уже лето?

– На этой неделе уже значительно теплеет. Сегодня, правда, погода в Петербурге ограничится 15 градусами тепла: идет циклон на Смоленск и Москву, и он захватил и Псковскую, и Новгородскую области и накрыл все наши южные районы, там до 10 градусов и дождь. Однако из всей недели это наиболее холодный день. Дальше температура будет только повышаться, до 20 градусов и выше. Самой жаркой будет среда: 21 – 23 градуса тепла в Петербурге. Должен быть солнечный, хороший день. Дождей не будет. Но надо сказать, что циклон продолжает определять погоду, причем не только в нашем регионе, но и на всей европейской территории. Смотришь локаторы: кругом дожди идут! Но погода восстанавливается, фон температуры 17 – 22 градуса на этой неделе будет наблюдаться по Ленинградской области. И солнечных часов должно быть больше, чем дождей.

- Если лето началось позже, значит, и закончится позже?

– Вы знаете, у нас в последние годы лето, в принципе, заканчивается позже, где-то к новому году.

- Хорошо, а что будет в ближайшие летние недели и месяцы?

– Первая декада июня была наиболее холодной, была аномалия, но сейчас постепенно подходим к норме. 2 – 3-я декада июня, по нашему прогнозу, близка к норме и иногда даже с превышением. По осадкам – 80 – 120% осадков от нормы. Не экстремально дождливый июнь. Для июня среднемесячным считается значение 15,6 градуса. До 22 июня солнце будет все выше и выше, и температурная норма постепенно будет повышаться, до середины июля.

- А в будущем «ледниковый период» нам не грозит? Об этом всё чаще говорят «эксперты».

– Нет, сейчас «холодные» – отдельные пятна отрицательных аномалий. В их число попал и Петербург. Просто не везло Северо-Западу. Над регионом движутся циклоны, приносящие холод. В 1970-е годы очень часто встречалась температура ниже нормы. Это происходит периодами.

- Скажите для успокоения: где еще было так же аномально холодно, как в Петербурге?

– Во всех соседних скандинавских странах. В Финляндии, например, одинаковая с нами погода. А когда 2 июня у нас было похолодание, Мурманскую область просто снегом засыпало. Север Карелии тоже был весь в снегу. В меньшей степени, но похолодание доходило до центральной Европы.

- Что должно произойти в природе, чтобы стало наконец совсем тепло?

– Должен установиться антициклон, теплая воздушная масса. Вот как будет в среду. Но это должно постоять долго. А сейчас мы такой тенденции не видим, устойчивых антициклонов. Наша перспектива – чередование, но все же подъем температуры будет.

- Вам известно такое понятие, как «белый шквал» (именно так некоторые эксперты назвали майский столичный ураган. – Прим. ред.)?

– Нет, не слышал, наверное, это что-то связанное с арктическими штормами... Ну, значит, это нам не грозит. И то хорошо!

- А лыжи вы далеко убрали (Колесов регулярно ходит на лыжах зимой. – Прим. ред.)?

– Я их запаковал, но случилось это достаточно поздно, 30 апреля.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»


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комментарии пользователей (23)
Гриб
5 июня 2017 г. 20:22
AleX-515:
А грибной сезон идет уже потихоньку:-) заморочки строчки саркацифры:-)
Эта фигня нужна только свернутым микологам и сочувствующим им
Колючкина
5 июня 2017 г. 20:21
Agrafena: Да я с зимы календарной повторяю — не будет лета,а они возмущаются.Я им валенки предлагаю,а они платья летние покупают,а потом стонут.Вот я тут пошла,свитерок себе прикупила и нормально,не холодно))
Agrafena
5 июня 2017 г. 20:18
Колючкина: Ну,исходя из даты,то валенки и тулуп,уместнее))
AleX-515
5 июня 2017 г. 20:06
А лето это действительно в среду:-) уже после 13.06 вновь арктическое вторжение светит по моделям но менее жесткое чем было:-)
Колючкина
5 июня 2017 г. 20:06
Agrafena:
Захожу я первого июня в парадную
Ну нормально,не купальники же там с плавками висели))
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