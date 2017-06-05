Петербург сложил оружие

Почти две тысячи единиц незаконно хранящегося оружия сдали полиции жители Северо-Западного федерального округа. 95 процентов арсенала оказалось на руках у петербуржцев.

Как сообщили 5 июня в пресс-службе Росгвардии по СЗФО, за пять месяцев текущего года жители региона добровольно избавились от 1 745 пистолетов, винтовок, гранат, патронов и другого вооружения. Оружие граждане несли в рамках профилактической операции. Добровольное разоружение государство оплачивает, причём за разные виды оружия платят по-разному.

Сколько всего получили люди, не уточняется, но, по всей видимости, почти все деньги осели в городе на Неве, ведь 1 654 единицы оружия принесли именно жители Северной столицы.

Меньше всего у петербуржцев оказалось нарезного оружия (21 единица), больше – газового (689 единиц). Также сотрудники Росгвардии насчитали 565 единиц гладкоствольного, 351 единицу огнестрельного оружия ограниченного поражения и 142 патрона.

Отметим, что за этот же период недобровольно (в ходе обысков и досмотров) в Северо-Западном регионе сложили почти шесть с половиной единиц оружия. На Петербург пришлось чуть больше тысячи из этого арсенала.