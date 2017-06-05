В американском Орландо произошла стрельба

В американском городе Орландо, штат Флорида, произошла стрельба, которая привела к многочисленным жертвам, сообщает 5 июня Reuters со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Инцидент произошел в промышленном районе на востоке города, сообщает RNS.

Как уточняет CNN, стрельба произошла в офисном здании. Тела были обнаружены в офисном помещении, сообщает Лента.ру. По словам начальника местной полиции, на месте происшествия работают следователи.

По словам очевидцев, которые приводит Orlando Sentinel, на помощь полиции прибыли сотрудники пожарной охраны.