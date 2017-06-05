Детей с тяжёлой инвалидностью переселяют из Павловского детдома во взрослый ПНИ, несмотря на обещания

Детей, достигших совершеннолетия, всё-таки переселяют из Детского дома-интерната №4 для детей с отклонениями в умственном развитии (Павловск) во взрослый ПНИ, несмотря на ограниченные ресурсы интерната и отсутствие обещанного проекта по организации специального отделения для размещения «тяжёлых» воспитанников.

Как стало известно «Фонтанке», список из 12 воспитанников Детского дома-интерната №4 1997-98 годов рождения был прислан на имя директора Психоневрологического интерната №3 в Петергофе Натальи Зелинской как раз 1 июня – в День защиты детей. В документе (имеется в распоряжении редакции) директор ДДИ №4 Андрей Алексеенко просит сообщить о предполагаемой дате приема этих воспитанников в стены ПНИ№ 3 – им уже исполнилось 18 лет, значит, из детдома им прямая дорога во взрослый интернат.

«Я не могу их взять, потому что они здесь погибнут, я не решусь на это», – сказала Наталья Зелинская. Опытный директор ПНИ№3 вполне отвечает за свои слова. Всё дело в том, что эти 12 воспитанников – те самые слабые ребята, о которых «Фонтанка» писала в конце апреля в материале «Вопрос ценою в жизнь». Это – воспитанники с тяжелыми ментальными и физическими нарушениями, с очень малым весом, нуждающиеся в особом уходе, протёртом питании, кормлении, которые часто не в состоянии даже сказать, что с ними происходит и попросить помощи. Они в 18 лет могут выглядеть на три года.

Петербургская общественная организация «Перспективы» озабочена тем, что такие ребята, попадая во взрослые психоневрологические интернаты, еще больше теряют в весе, нередко быстро умирают.

Организация уже представляла в комитет по соцполитике Смольного подробные предложения по созданию для таких молодых людей отделений интенсивного развивающего ухода в психоневрологических интернатах Петербурга. Расписали в подробностях, обосновав саму необходимость, прописав штат – медицинский и педагогический. Наталия Зелинская была готова к тому, чтобы такое отделение появилось в ПНИ№3. Но не за счет сокращения штата на других отделениях.

Когда готовилась апрельская публикация, «Фонтанка» запросила комитет по соцполитике и получила ответ, что «в данный момент совместно с администрацией ПНИ № 3 внедряется пилотный проект по организации специального отделения в интернате для размещения воспитанников ДДИ с условиями пребывания максимально приближенными к привычным условиям ребят в целях постепенной адаптации воспитанников к новым условиям проживания». Но никакого пилотного проекта так и не создано.

Наталия Зелинская говорит, что два отделения ПНИ№3 – №№3 и 10 уже «заточены» под тяжелых ребят, и это предел – дополнительного финансирования и штата нет, нет и ресурса, чтобы взять еще «тяжёлых».

По данным «Фонтанки», вице-губернатор Анна Митянина в курсе этой ситуации. В интернате надеются, что она в ближайшее время сама увидит ПНИ№3, выслушает и руководство, и представителей «Перспектив».