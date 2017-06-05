В Петербурге суд прекратил дело о нападении на ребенка с самокатом

Приморский суд Петербурга прекратил уголовное дело по вооруженному хулиганству против ребенка. 23-летний Никита Кравченко, кинувший самокат в маленького пешехода, загладил вред велосипедом.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 5 июня судья Любовь Суворова сочла возможным примирить Кравченко и родителей десятилетнего мальчика после конфликта на Ланском шоссе. На неосторожный переход ребенка через дорогу петербуржец отреагировал нервической пошечиной и броском самоката в ноги, а Следственный комитет – уголовным делом по статье 213 УК «Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия» и просьбой арестовать Кравченко. Первая инстанция пошла на поводу у СК, но Санкт-Петербургский горсуд отменил это решение, обвиняемого отпустили под подписку о невыезде.

Дело дошло до суда и сразу было прекращено. Сегодня стороны заявили судье Любови Суворовой о достигнутом примирении. Кравченко загладил вред символичным подарком. Вместо самоката-оружия у мальчика теперь есть велосипед. Кидаться им явно сложнее.

Никите Кравченко удаются переговоры. Ранее он привлекался за кражу, но был в 2012 году освобожден от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.

Днем 9 апреля на Ланском шоссе у 27-го дома Кравченко за рулем «Киа Венга» остановился перед пешеходным переходом. Дорогу ему перегородил десятилетний мальчик с самокатом. Диспут о приоритете движения (оба утверждали, что двигались на зеленый свет) закончился не тротуаре, где водитель догнал ребенка и выместил злобу на нем и самокате.