Главком сухопутных войск Аргентины посетит военные академии Петербурга
Главком сухопутных войск Аргентины посетит военные академии Петербурга, об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Военное ведомство сообщает о том, что 5 июня в Москве главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков встретился с командующим Сухопутными войсками Аргентинской Республики генералом-лейтенантом Диего Луисом Суньером.
Основными темами переговоров стали перспективы двухстороннего военного сотрудничества, обучение аргентинских офицеров в вузах Сухопутных войск, а также участие представителей вооруженных сил Аргентины в Армейских международных играх.
"В рамках визита аргентинская делегация ознакомится с учебно-материальной базой и системой боевой подготовки гвардейского танкового соединения Западного военного округа, посетит Военную академию Генерального штаба ВС РФ, Михайловскую военную артиллерийскую академию и Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге", – добавлено в сообщении.