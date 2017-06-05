ЦБ РФ намерен увеличить международные резервы до полутриллиона долларов

Центробанк собирается увеличить международные резервы России до 500 миллиардов долларов при благоприятной экономической конъюнктуре.

Об этом в понедельник, 5 июня, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, эта цель является долгосрочным ориентиром. «Но только при полной уверенности в стабильности инфляции и стабильности на валютном рынке», — отметила Набиуллина.

Сохранить «подушку безопасности» помог плавающий курс рубля, отметила она. «Мы перестали расходовать золотовалютные резервы. И даже несколько увеличили», — добавила глава Банка России.

В конце апреля золотовалютные резервы России выросли до максимального уровня с декабря 2014 года — 400 миллиардов долларов. По данным ЦБ, к 26 мая нынешнего года их объем достиг 406,1 миллиарда долларов.

По данным Thomson Reuters, российский ЦБ пятый год лидирует по приросту запасов золота среди центробанков мира. В прошлом году регулятор приобрел 201 тонну драгметалла.

Международные (или золотовалютные) резервы России — это активы в иностранной валюте, золоте и специальных правах заимствования. Исторического максимума они достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.