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16:46 05.06.2017
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05.06.2017 16:18

ЦБ РФ намерен увеличить международные резервы до полутриллиона долларов

Центробанк собирается увеличить международные резервы России до 500 миллиардов долларов при благоприятной экономической конъюнктуре.

Об этом в понедельник, 5 июня, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, эта цель является долгосрочным ориентиром. «Но только при полной уверенности в стабильности инфляции и стабильности на валютном рынке», — отметила Набиуллина.

Сохранить «подушку безопасности» помог плавающий курс рубля, отметила она. «Мы перестали расходовать золотовалютные резервы. И даже несколько увеличили», — добавила глава Банка России.

В конце апреля золотовалютные резервы России выросли до максимального уровня с декабря 2014 года — 400 миллиардов долларов. По данным ЦБ, к 26 мая нынешнего года их объем достиг 406,1 миллиарда долларов.

По данным Thomson Reuters, российский ЦБ пятый год лидирует по приросту запасов золота среди центробанков мира. В прошлом году регулятор приобрел 201 тонну драгметалла.

Международные (или золотовалютные) резервы России — это активы в иностранной валюте, золоте и специальных правах заимствования. Исторического максимума они достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.


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Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.06.2017 15:08
Платя за метро картами Банка «Санкт-Петербург», можно получить Cash back
10 рублей от суммы поездки в метро, оплаченной на турникете в петербургском метро, вернется в виде cash back при оплате картами Банка «Санкт-Петербург».
smi22.ru
31.05.2017 15:08
УБРиР взял «Золотой Меркурий»
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал победителем в ежегодном конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП – 2017», который провела Торгово-промышленная палата РФ в пятницу, 26 мая в Москве.
УБРиР
23.05.2017 13:25
Агентство S&P повысило рейтинги долговых обязательств УБРиР
Агентство Standard&Poor’s (S&P) повысило краткосрочные рейтинги долговых обязательств Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в иностранной и местной валюте до уровня «В» с уровня «С».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
19.05.2017 17:54
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«МРСК Северо-Запада» увеличивает инвестиционную программу и строит первую цифровую подстанцию
В ПАО «МРСК Северо-Запада» провели пресс-конференцию, посвященную итогам 2016 года и прохождению осенне-зимнего сезона 2016-2017 г.г.
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Капризы непогоды немного задержали, но не отменили открытие дачного сезона. А сделать свою дачу еще более уютной и комфортной поможет акция Банка «Санкт-Петербург». Она продлится до 30 июня.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
28.04.2017 15:53
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Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2017 года составила 12 175 млн рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 11 602 млн. рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети – 393 млн. рублей
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Необычное мероприятие провели в студии звукозаписи RedWave Банк «Санкт-Петербург» и группа Billy’s Band. Музыканты записали новый альбом в присутствии клиентов банка. Для того, чтобы получить приглашение на запись, молодые пользователи интернет-банка заранее подавали заявки.
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