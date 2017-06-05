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05.06.2017 12:00
Кто накажет синоптиков за неточные прогнозы?
Дождались! Тепло этим летом будет! Однако погода на Северо-Западе непредсказуема. В эфире [Фонтанки.Офис] главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда можно будет согреться, и убирать ли пуховики. Также синоптик оценил идею главы МЧС Пучкова о введении штрафов за ошибочные прогнозы.
Аудиоподкаст эфира:
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