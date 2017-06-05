Смольный: 40% петербургских продавцов пива не подключились к ЕГАИС

40% петербургских продавцов пива не подключились к единой системе учета алкогольной продукции (ЕГАИС). Об этом в ходе выступления перед Законодательным собранием 5 июня заявила заместитель председателя комитета по развитию предпринимательства Лидия Громова.

По ее словам, сейчас декларации о своей деятельности подают 7486 продавцов пивных напитков, из них 6359 организаций и 1127 индивидуальных предпринимателей.

«По нашим оценкам, только 60% задекларировали свою деятельность», – рассказала Громова.

Изменения в законе, предписывающие продавцам пива и других видов алкоголя отчитываться о закупках через ЕГАИС, вступили в действие с апреля 2016 года. Цель нововведения — прозрачность рынка и борьба с контрафактом. Тем, кто не предоставляет данные в единую систему, грозит штраф в 10 – 15 тысяч рублей для должностных лиц и 150 – 200 тысяч – для юридических.