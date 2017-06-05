Защитник «Ростова» Денис Терентьев может сегодня перейти в «Зенит»

Переговоры о переходе в «Зенит» защитника «Ростова» Дениса Терентьева вошли в финальную фазу, сообщают источники «Фонтанки», близкие к клубу. Переход может быть оформлен до конца сегодняшнего дня, 5 июня.

Терентьев – 24-летний воспитанник Академии «Зенита», но за петербургский клуб провел всего один матч. Затем два раза был в аренде в «Томи», в 2015-м подписал полноценный контракт с «Ростовом» и провел удачный сезон под руководством Курбана Бердыева, хорошо показав себя и в еврокубках, и в российском чемпионате.