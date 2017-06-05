Лавров о конфликте вокруг Катара: Мы не вмешиваемся в эти решения

Министр иностранных дел РФ 5 июня заявил, что решение ряда арабских стран разорвать дипломатические отношения с Катаром является их делом.

Этот комментарий глава внешнеполитического ведомства сделал на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

"Что касается решения ряда арабских государств разорвать дипломатические отношения с Катаром, то это их дело, это двусторонние отношения этих государств. Мы не вмешиваемся в эти решения. Хотя нас и подозревают в том, что мы стоим за любым событием в мире, но заверяю вас, что это не так. Президент России на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), а затем в интервью «Эн-Би-Си» подробно об этом говорил. Не буду повторяться. Скажу лишь, что мы убеждены, что любые противоречия могут иметь место. Мы никогда не радовались возникающим между другими странами трудностям. Мы заинтересованы в поддержании добрых отношений со всеми, тем более в регионе, где самым главным сейчас является концентрация всех усилий на борьбе с общей для всех угрозой международного терроризма", – сказал Лавров.

Как писала "Фонтанка", утром 5 июня Бахрейн разорвал дипломатические связи с Катаром, обвинив соседнее государство во вмешательстве в свою внутреннюю политику. Бахрейн закроет транспортное, морское и воздушное сообщение с Катаром в течение 24 часов, а гражданам этой страны дается 14 дней на то, чтобы покинуть Бахрейн. Кроме того, всем дипломатам Катара дается 48 часов на возвращение на родину, отмечает Al Arabiya. Катар также обвиняется в эскалации напряженности в СМИ и финансировании вооруженных террористических группировок, что может угрожать безопасности Бахрейна.

Вслед за Бахрейном дипломатические отношения с Катаром разорвала и Саудовская Аравия, которая примет точно такие же меры в отношении Катара, как и Бахрейн. К ним присоединился Египет, а затем Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Ливия, Мальдивы, Йемен.