Смольный отправил штаб Навального митинговать в Удельный парк

Комитет по законности и правопорядку Смольного отказался согласовывать акцию сторонников Алексея Навального 12 июня. Об этом 5 июня сообщила «Фонтанке» глава штаба политика в Петербурге Полина Костылева.

Она отметила, что ответ комитета по законности она получила еще в пятницу, 2 июня. Согласно ему, Марсово поле, площадь Ленина и Пионерская площадь, на которые оппозиционеры подавали заявку, 12 июня будут заняты под другие мероприятия. В частности, на Марсовом поле с 11 до 21 часа будет проводиться культурно-массовое мероприятие "Служу России". В качестве альтернативного места проведения оппозиционного митинга в Смольном предложили Удельный парк.

По словам Костылевой, штаб подал новую заявку – с предложением провести мероприятие на Марсовом поле с 9 до 11, до начала «Служу России».

Напомним, что 12 июня Алексей Навальный призвал россиян выйти на улицу под государственными флагами и с антикоррупционными лозунгами.