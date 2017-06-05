Бренд Ады Грызловой ушел в прошлое

Ада Грызлова уволилась с поста ректора Национального открытого института России после покупки полицейскими Петербурга диплома с ее автографом. Но бренд сделал свое: уголовного дела не будет.

Национальный открытый институт России (НОИР) попал под проверку экономической полиции Фрунзенского района в декабре 2016 года. Молодой человек под аудио- и видеофиксацию купил за 400 тысяч рублей вузовский диплом, подписанный супругой председателя высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова. Расследование привело к удивительному: покупатель диплома в НОИР не учился, но документ им приобретен настоящий. Спустя полгода Ада Грызлова ушла со своего поста, с 1 июня она больше не ректор.

После задержания посредника, Федора Рахимова, передавшего диплом НОИР в обмен на 400 тысяч рублей, экономическая полиция искала следы сбыта поддельного официального документа (статья 327 УК). Пикантность таил автограф. Его поставила Ада Викторовна Грызлова – супруга бывшего министра внутренних дел и многолетнего председателя высшего совета «Единой России». Она возглавляла частный вуз с 2010 года.

Полиция споткнулась о прорывную технологию обучения в НОИР. Из проморолика следует, что это «самая необыкновенная возможность в истории российского образования» – учиться дистанционно, сдавать курсовые, зачеты, экзамены из любой точки мира, где есть доступ в Интернет.

Вот и покупатель диплома бакалавра, гражданин Барашков, божился, что ни дня не провел в вузе. «Минуточку», – сказали в НОИР и предоставили полицейским сведения, из которых следует, что в электронных учетах института имеется информация о прохождении студентом Барашковым обучения и оплате с ноября 2013 года. Решением государственной экзаменационной комиссии от 30 ноября 2016 года ему выдан диплом о высшем образовании. Кто такой Рахимов, вузу неведомо, о чем ранее «Фонтанке» сообщал и сын Грызловых Дмитрий, занимающий должность проректора.

Полиция попыталась уточнить обстоятельства обучения и выдачи диплома, но молчанием был ей ответ:

«По направленному вызову сотрудники НОИР для дачи объяснения не явились, о причинах неявки не уведомили», – указано в постановлении Фрунзенского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции об отказе в возбуждении уголовного дела.

Возник вопрос. Если гражданин Барашков учился в институте (да и Дмитрий Грызлов уверял «Фонтанку», что это был самый настоящий студент) и получил диплом законно, значит, он ввел правоохранителей в заблуждение? Но и тут полицию ждало разочарование. Барашкову, надо думать, не стоило труда подтвердить всякое отсутствие связи с вузом. Во всяком случае, полиция подписала еще один отказ в возбуждении дела, по 306-й статье УК – «Заведомо ложный донос».

Диплом и приложение к нему были изъяты при задержании Рахимова. По-хорошему, надо бы вернуть гражданину Барашкову. Вещь полезная. «Четверть века даем классическое фундаментальное образование», – говорит о себе вуз. О реальности и пользе обучения имеются показания. На главной странице НОИР – свидетельство инспектора волосовского муниципалитета Елизаветы Варламовой:

«НОИР выбрала, потому что подошел график обучения, было удобно совмещать с работой. Система сдачи зачетов и экзаменов продуманна и очень удобна. После получения диплома получаю повышение по службе – перехожу на должность ведущего специалиста!»

Карьеры преподавателей – еще одно подтверждение. Доцентом кафедры финансов и аудита Мария Абзянова, например, стала в статусе кандидата сельхознаук и с образованием ученого-зоотехника. Старший преподаватель Мария Барч – ветеринарный врач, участник 11-й научно-практической конференции «Болезни лошадей». Лина Лукична Егорова, выпускник инженерно-строительного института по специальности «Промышленное и гражданское строительство» (стаж 45 лет), преподает web-дизайн и клиент-серверные технологии. Товаровед высшей категории с 55-летним стажем Инна Смирнова преподает программирование, компьютерную графику и интеллектуальные информационные системы.

После истории с дипломом в вузе последовали резкие перемены. С 1 июня, как следует из выписки ЕГРЮЛ, Ада Грызлова сняла с себя полномочия ректора. Ее кресло заняла 39-летняя проректор по качеству образования кандидат экономических наук Юлия Русу. Одновременно институт преобразован из частного учреждения в автономную некоммерческую организацию.

Впрочем, перестановки в вузе могут быть и чисто экономического характера. С 2011 года в НОИР неуклонно падала выручка от продажи – с 246 млн рублей до 165 млн, а чистый убыток институт фиксирует с 2012-го.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»