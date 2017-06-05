Совбез РФ прогнозирует осложнение ситуации в мире

В Совете безопасности России предполагают дальнейшее ухудшение ситуации в сфере мировой безопасности, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев 5 июня на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы полагаем, что и в дальнейшем обстановка в мире не будет развиваться более просто. Наоборот, мы видим целый ряд осложнений в мировой безопасности, да и в региональной тоже. Поэтому своевременная реакция очень важна. Надеемся, что мы будем четко реагировать и предоставлять необходимые рекомендации. Один из наиболее серьезных документов, которые были разработаны, – это Стратегия национальной безопасности, где перечислены стратегические национальные приоритеты», — цитирует Патрушева пресс-служба Кремля.

По его словам, Совет безопасности России сотрудничает с зарубежными партнерами для обмена опытом.

«Мы сотрудничаем с нашими зарубежными партнерами. И на самом деле мы видим, что многие наши наработки используются ими в практической деятельности, что тоже очень важно», — добавил секретарь Совбеза.