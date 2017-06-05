Усманов не смог определить лучшего в конкурсе мемов и раздает айфоны

Алишер Усманов не смог выбрать победителя конкурса мемов про самого себя и решил подарить сразу 4 iPhone авторам лучших работ.

Как сообщает миллиардер 5 июня на своей странице «ВКонтакте», он рад, что в России такое количество творческих людей, – выбрать одну из всех присланных работ он не смог. Чтобы облегчить олигарху задачу, в специально созданной группе usmanov_challenge было запущено народное голосование, но в итоге вместо одного победителя их набралось сразу четыре: троих выбрал Усманов, еще одного – подписчики.

«Конкурс вызвал самый живой отклик. На данный момент вы отправили уже больше 10 000 произведений, и это число постоянно растёт. Отрадно, что у нас в стране такое количество творческих людей — вы присылаете картинки, картины, граффити, стикеры, видеоролики, стихи, рисунки и даже создаёте игры!» – пишет основатель USM Holdings.

Среди победивших работ оказалась картинка с «Кунг-Тьфу пандой» дизайнера Егора Жгуна. Этого автора хорошо знают в Интернете благодаря лягушке Зойч — предложенный художником символ олимпиады в Сочи несколько месяцев возглавлял список талисманов Игр по результатам народного голосования. В Сети за ряд карикатур и гифок Жгуна принято считать оппозиционером.

Победители получат iPhone 7 Plus и футболку с подписью Усманова.

Напомним, конкурс был объявлен 29 мая, после того как Алишер Усманов опубликовал в сети видеообращение к Алексею Навальному, суть которого сводилась к мысли о том, что оппозиционеру не удастся оклеветать миллиардера. Позицию бизнесмена поддержал и Люблинский районный суд Москвы — 31 мая он обязал Навального удалить из Интернета фрагменты ролика «Он вам не Димон». В этом видео представители Фонда борьбы с коррупцией утверждают среди прочего что Усманов якобы дал премьер-министру Дмитрию Медведеву взятку участком на Рублевке.



