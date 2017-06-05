Платя за метро картами Банка «Санкт-Петербург», можно получить Cash back

10 рублей от суммы поездки в метро, оплаченной на турникете в петербургском метро, вернется в виде cash back при оплате картами Банка «Санкт-Петербург».

Акция«cash back в петербургском метрополитене» проводится банком совместно с платежной системой Mastercard по 30 июня 2017 года. Согласно ее условиям клиентам банка, оплачивающим проезд на турникете бесконтактной картой Mastercard, каждая поездка принесет 10 рублей на счет. Но не более 200 рублей за период проведения акции.

Ознакомиться с подробными условиями акции можно на сайте банка, а заказать карту в интернет-банке.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»