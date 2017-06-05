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05.06.2017 15:38
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«Росатом»: США вернутся в Парижское соглашение

Мир осознал, что парниковый эффект – реальная угроза, а атомная энергетика – по-прежнему самый экономически выгодный способ снизить выбросы углекислоты в атмосферу.
«Росатом»: США вернутся в Парижское соглашение
Пётр Кассин/Коммерсантъ

Выход США из Парижского соглашения может быть лишь временным решением – к такому выводу пришли участники панельной сессии о роли атомных технологий в создании «зеленой» энергетики в рамках прошедшего на прошлой неделе в Северной столице ПМЭФ. Участники дискуссии также обсудили, сколько теряет экономика Германии на принудительном переходе на возобновляемые источники энергии, как катастрофа на Фукусиме влияет на выработку общемировых стандартов безопасности и сколько российских денег требуется на строительство АЭС «Пакш» в Венгрии.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано за год посещает 30 – 40 стран, в которых уже действуют АЭС или есть намерение их построить. По данным агентства, многие страны будут увеличивать долю атомной энергетики в энергобалансе или внедрять ее. Прежде всего из-за климатических изменений. Ядерная энергетика – это отрасль, которая характеризуется одним из наименьших выбросов углерода в атмосферу. «В развивающихся странах понимают, что внедрение ядерной энергетики важно для их энергобезопасности, – отметил Юкия Амано. – Главным условием для этого зачастую оказывается принятие ядерной энергетики обществом. Также необходимы устойчивые технологии и финансирование, но жизненную важность имеет именно общественная приемлемость».

Почему атом сильнее воды и ветра

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, в свою очередь, добавил, что будущее именно за ядерной энергетикой, а не за получением энергии из ветра, воды или солнца. Главная проблема в дороговизне так называемых возобновляемых источников, и эту проблему пока никто не решил.

«Мы на пороге четвертого промышленного уклада, на пороге очередной революции, – сказал Алексей Лихачев. – Это время горизонтальных связей, цифровой информатики, искусственного интеллекта, время продажи и покупки жизненных циклов, а не конкретного объекта. Атомная энергетика, как никто другой, соответствует роли модератора этого процесса».

В доказательство своих слов гендиректор «Росатома» привел цифры, характеризующие мировой топливный баланс электроэнергии. В нем 41% занимает – уголь, 22% – газ, 4% – нефть и нефтепродукты. Таким образом, 67% мировой электроэнергии генерируется за счет углеводородных источников. Достаточно интенсивно развивающаяся гидроэнергетика и возобновляемая энергия дают на сегодняшний день в сумме 22%, 11% – за атомной энергией. То есть две трети мирового энергобаланса – это углеводороды, остальное – атом, солнце, ветер, вода и другие современные направления. «При этом не надо забывать о мощном парниковом эффекте, о тех выбросах углекислого газа, которые происходят сегодня по всему миру, – подчеркнул Лихачев. – Это 40% выбросов углекислого газа, или 13,5 млрд тонн углекислоты в год».

Ключевым событием 2015 года участники дискуссии назвали принятие Парижского соглашения об ограничении выбросов углекислого газа в атмосферу. 175 стран договорились о жестких совместных действиях, которые требуют затрат и финансовых, и интеллектуальных. «Если сейчас представить, что 11% атомной энергогенерации будут заменены углеводородами, то у нас добавится более чем 2 млрд тонн выбросов, – дал прогноз Лихачев. – При этом все бореальные леса (полоса хвойных лесов в северных широтах, которая играет важнейшую роль в климатических процессах. – Прим. ред.) поглощают в год всего лишь до 1 млрд тонн углекислого газа. Получается, что экологический эффект атомных мощностей сегодня в два раза превосходит работу всех лесов Северного полушария».

Все прогнозы аналитиков сходятся в одном – потребление энергии в мире будет расти. И этот рост должен происходить за счет «зеленой энергии». При этом очевидно, что обеспечить этот процесс только за счет гидроэнергетики, солнца и ветра невозможно. Участники дискуссии уверены, что альтернативного пути развития зеленой энергетики, кроме как развивать энергетику атомную, не существует.

Этому есть конкретные практические подтверждения. «Гидроэнергетика имеет свои географические ограничения. Мы в России уже столкнулись с негативными последствиями создания больших водохранилищ, – напомнил Лихачев. – Мы понимаем, что солнце и воздух требуют больших инвестиций и не могут обеспечить стабильность поставок энергии. Многие технологические вопросы, в том числе вопросы себестоимости, на сегодняшний день не решены. Германия – наш технологический партнер. С интересом и тревогой мы следим за реализацией решения, принятого федеральным канцлером, о переходе с атомной генерации на другие источники энергии. Но, насколько я понимаю, при 25 млрд инвестиций в альтернативную энергетику ее мощность достигла 18% в энергобалансе страны».

На сегодняшний день именно таков процент атомной энергии в энергобалансе России. А вот реальная мощность альтернативных источников энергии в Германии дает минимальный прирост – на какие-то единицы процентов. Оплачивать переход на альтернативные источники приходится конечным потребителям. «Более того, по ходу вывода атомных станций из генерации, в Германии второй год заметно растут объемы выброса углекислоты, – отметил Алексей Лихачев. – История эта крайне поучительна для нас. Но это повестка немецкого правительства и бизнеса. У России другой тренд – рост использования новых технологий и атомной энергии».

США некуда деваться

Еще один аргумент в пользу ядерной энергетики – ее объединяющий международный потенциал. Вино может быть только французским, а сыр швейцарским. Но если речь идет о строительстве АЭС, необходимо международное сотрудничество с использованием лучших достижений научного и технологического сообщества разных стран. Основные лидеры этого рынка – Япония, Франция и Российская Федерация. Но следует учитывать и новых игроков – Китай и Корею.

«Наша сегодняшняя атомная генерация в 390 гигаватт должна к 2050 году вырасти до 930 гигаватт. То есть в три раза, – подчеркнул Алексей Лихачев. – Если мы будем развивать все правила, заданные Парижским соглашением, то мы достигнем этого показателя. И это наш вклад в будущее «зеленой» энергетики».

При этом гендиректор «Росатома» подчеркнул, что, даже если США выйдут из Парижского соглашения, это будет временное решение, потому что крупнейшие игроки энергорынка все равно будут жить по этим правилам (о том, что США все-таки выходят из Парижского соглашения, стало известно практически сразу после окончания панельной сессии ПМЭФ. – Прим. ред.)

Президент – главный исполнительный директор Fortum Corporation Пека Лундмарк рассказал о том, что у развития атомной энергетики есть существенный подводный камень – это проблема безопасности, которую в каждой стране решают по-своему. И это, помимо прочего, удорожает производство.

«Все страны сегодня обеспокоены безопасностью, -  сказал Пекка Лундмарк. – Но у каждой из них есть свои особенности и свои приоритеты. Что привело к ситуации, когда поставщики, которые строят реакторы, должны так или иначе пересматривать планы работ в зависимости от страны, в которую реактор поставляется. И это удорожает производство. Хотя с технологической точки зрения, реактор – не такая уж сложная конструкция, это всего лишь бойлер. А зачем каждый раз учитывать особенности каждой страны? Представьте себе, что самолеты отличались бы значительным образом в зависимости от того, для какой страны они построены. Представьте себе, сколько стоили бы авиабилеты. Мы должны собраться вместе и понять, что, если мы хотим для атомной энергии какого-то будущего, мы должны подумать и об этом аспекте».

Пекка Лундмарк отметил, что после событий на Фукусиме спрос на атомные технологии несколько снизился. И сегодня одна из важнейших задач, стоящих перед мировым сообществом, – стандартизировать требования к безопасности. Из-за того, что японская атомная энергетика замедлила обороты, мир многое теряет, равно как из-за ухода Германии из числа активных игроков рынка ядерной энергии.

«После аварии на Фукусиме я встречался с министрами энергетики и пытался повлиять на них, чтобы стандарты безопасности стали обязательными к исполнению, – добавил, в свою очередь, Юкия Амано. – Но страны не готовы принять стандартизацию по ряду причин. На нынешнем уровне наше агентство МАГАТЭ предлагает стандарты безопасности, которые не имеют юридически обязательного характера. Но мы подробно проработали этот стандарт, и его используют большинство стран. И он очень хорошо воспринимается обществом».

Именем Евросоюза

Одна из стран, увеличивающих долю атомной энергии в своем энергобалансе, – Венгрия. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал о расширении атомной станции «Пакш» – это один из крупнейших инвестпроектов в масштабах страны. Венгры увеличивают число реакторов на станции с двух до четырех. «Мы планируем увеличить долю атомной энергии, – говорит Петер Сийярто. – И надеемся, что вскоре она составит до 70%. Мы считаем, что это один из самых крупных и важнейших экономических аспектов в истории нашей страны. Инвестиции составляют 12,5 млрд евро, и 85% из них будут покрыты за счет займов России. Мы понимаем, что начинается новая эра глобальной экономики. Понятия успешности меняются. И одним из самых главных факторов успешности будет энергия».

Реальное строительство реакторов начнется уже через полгода и займет 8 – 10 лет. При этом Венгрии пришлось добиваться согласия Евросоюза, прежде чем перейти к действиям. «Мы никогда не смиримся с тем, что есть дискриминация ядерной энергетики, – подчеркнул Сийярто. – Мы стремимся работать над тем, чтобы у нас в рамках ЕС были полномочия самим определять свой энергобаланс. Каждая отдельная страна сама должна решать, как обеспечивать свой энергобаланс».

Участники дискуссии согласились с общим выводом, который сформулировал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Мир находится на пороге очередной промышленной революции. Это время горизонтальных связей, искусственного интеллекта, продажи и покупки не конкретного объекта, а его жизненных циклов. И атомная энергетика соответствует роли двигателя этого процесса. «Мы живем в непростое политическое время, – сказал Лихачев. – И, говоря простым языком, бизнес соскучился по успешным межнациональным проектам между российскими и европейскими или японскими компаниями. Атомная отрасль, как никакая другая, может стать мостом в контактах бизнеса, элит и наших народов».

Главный политический смысл Парижского соглашения, по мнению участников дискуссии, заключается в том, что мировое сообщество пришло к пониманию, что мы находимся на грани возможного издевательства над природой. «Сотни миллионов в месяц, десятки миллиардов тонн в год выбросов углекислого газа – может быть, они не столь критичны для нашего поколения, сколько для поколения наших внуков, – отметил гендиректор «Росатома». – То есть нужно менять ориентацию энергетических и промышленных проектов. Невозможно себе представить мир 50—60-х годов нашего столетия без возрастающей в нем роли атомной энергетики».

Венера Галеева,
«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (2)
Обыватель
5 июня 2017 г. 16:16
Каждый кулик желает, чтобы было больше болот, хороших и разных... Что-то замолкли оптимистические голоса про термояд, солнечная энергия и ветер все более используется как альтернатива углеводородам. Ядерная энергетика имеет свои огромные минусы: обеспечение безопасности на всех стадиях производственного цикла: от добывания сырья, его обогащения, функционирования станций и захоронения отходов. Кроме того, никто не застрахован от аварий, последствия которых не идут ни в какое сравнение с авариями на других энергетических объектах, причем аварии могут произойти на всех объектах производственного цикла, что увеличивает их вероятность. Не следует забывать и возможность использования ядерных технологий и для получения ядерного оружия режимами с трудно предсказуемой политикой. Поэтому, вполне понятна политика сдерживания развития ядерной энергетики, проводимая рядом стран.
GK406
5 июня 2017 г. 15:55
"Цифровая информатика" и "атомная энергетика как ее модератор" — вот он, современный абырвалг. И вообще, хорошо бы у нас потеплело...
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