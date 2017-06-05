В ЖК «Чудеса света» проводят газ

В ЖК "Чудеса света" ГК "УНИСТО Петросталь" идут работы по газификации проекта. Их планируется завершить к вводу первых трех домов в 2017 году.

Технические условия на подключение к сетям газоснабжения выданы ГК "УНИСТО Петросталь" АО "Газпром Газораспределение". Договоры на техническое обслуживание заключены с ООО "Еврострой", на поставку газа – с ЗАО "Газпроммежрегионгаз СПб". Газопровод уже подведен к участку от «ГРС Всеволожская». Экспертиза документации и объекта проведена в соответствии с законодательством о градостроительстве и промышленной безопасности.

Для первой очереди, в которой запланировано 15 домов, устанавливаются 15 крышных котельных и 948 газовых плит. Всего в проекте будет установлено почти 2,3 тыс. газовых плит и 23 крышных котельных.

В настоящее время идут работы по внутренним инженерным сетямв 6-м и 14-м корпусах первой очереди; возведены внутренние перегородки в 14, 15, 16 корпусах; завершена кирпичная кладка и кровельные работы в 14 корпусе. Закончены строительно-монтажные работы по подводящим сетям (водопровод, хозяйственно-бытовая канализация). Первые три дома первой очереди будут сданы уже в этом году.

«Сегодня в первой очереди проекта реализовано уже 70% квартир. Покупатели постепенно присматриваются к малоэтажной недвижимости и понимают ее преимущества. ЖК «Чудеса света» – это не только новое для рынка решение с точки зрения идеи и архитектурной концепции, но и по-настоящему комфортные и уютные дома, в которых хочется жить», – говорит генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев.

ЖК «Чудеса света» предполагает строительство 248 тыс. м2 комфортного жилья в западной части деревни АроКолтушского сельского поселения. Реализация ведется в IV очереди и завершится к 2020 году. Это застройка средней этажности от 4 до 12 этажей. Планируется строительство школы, двух детских садов, досуговых зон, включающих спортивные площадки, велосипедные дорожки, тематические авторские детские площадки и продуманное озеленение, учитывающее климатический пояс.

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