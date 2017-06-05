Губернатор Петербурга стал почетным гражданином Симферополя

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко стал почетным гражданином Симферополя. Церемония награждения специальным знаком прошла в Крыму 5 июня, куда глава Северной столицы уехал с официальным визитом.

Как сообщает сайт Смольного, орден почетного гражданина крымской столицы Полтавченко получил из рук председателя горсовета столицы республики Виктора Агеева.

На сайте симферопольского горсовета сообщается, что губернатору Северной столицы вручили знак отличия за «особые заслуги» перед жителями Симферополя, за «активную деятельность», направленную на развитие городского хозяйства, образования, физкультуры и спорта.

Носить звание почетного гражданина Симферополя Полтавченко предстоит в компании митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, председателя правления ОАО «Симферопольский консервный завод им.Кирова» Аллы Якубовой, бригадира швейного участка трикотажной фабрики № 1 Марии Буровой и еще полутора десятков человек.

Согласно постановлению горсовета, люди, удостоенные звания "Почетный гражданин Симферополя", получают выплаты 3 тысячи рублей в месяц.