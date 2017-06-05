В Москве объявили штормовое предупреждение

В Москве 5 июня объявлено штормовое предупреждение из-за сильного дождя и порывистого ветра.

Как сообщили в пресс-службе Мосводостока, организовано дежурство более 350 аварийных бригад, передает «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС.

«В связи с получением неблагоприятного прогноза погоды, для предупреждения скоплений воды на проезжей части и оперативного принятия мер по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта силами ГУП «Мосводосток» организовано круглосуточное дежурство порядка 356 бригад, что составляет 1,1 тыс. рабочих предприятия, порядка 285 единиц техники, в том числе специальной», — сообщили в ведомстве.

Ранее "Фонтанка" писала о том, что метеорологи могут из своего кармана заплатить за несвоевременные и неточные прогнозы погоды. Инициатором экономических санкций на селекторном совещании МЧС России 5 июня выступил глава министерства Владимир Пучков.

«Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды», – цитирует Пучкова «Интерфакс».

По его словам, штрафы повысят эффективность сферы и повлияют на ответственность конкретных должностных лиц. Напомним, ураган в Москве 29 мая унёс жизни 11 человек, которые погибли под упавшими деревьями. Еще около двухсот получили травмы. После случившегося перед Министерством чрезвычайных ситуаций поставили закономерный вопрос о своевременности и точности предупреждений.