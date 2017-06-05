Еще
16:45 05.06.2017
Пришлите свою новость!
16:40
В Петербурге суд прекратил дело о нападении на ребенка с самокатом
16:39
Женщина угодила под машину, переходя проспект Стачек
16:29
Главком сухопутных войск Аргентины посетит военные академии Петербурга
16:21
Финн решил проплыть на SUP-серфе вдоль Финляндии
16:18
ЦБ РФ намерен увеличить международные резервы до полутриллиона долларов
16:16
Самострой на проспекте Просвещения отправится под снос
16:12
Ленобласть вошла в тройку регионов с инновационным развитием образования
15:57
Смольный: 40% петербургских продавцов пива не подключились к ЕГАИС
15:53
Защитник «Ростова» Денис Терентьев может сегодня перейти в «Зенит»
15:50
Лавров о конфликте вокруг Катара: Мы не вмешиваемся в эти решения
15:37
Смольный отправил штаб Навального митинговать в Удельный парк
15:24
Усманов не смог определить лучшего в конкурсе мемов и раздает айфоны
15:22
Совбез РФ прогнозирует осложнение ситуации в мире
15:11
Спорткомплекс на Яхтенной достроит ООО «Строй-Мастер»
15:01
Губернатор Петербурга стал почетным гражданином Симферополя
14:56
В Москве объявили штормовое предупреждение
14:52
Суд не защитил полномочия ГЦРР по рекламным договорам
14:48
Петербуржец отстаивал место для парковки топором
14:40
В Хельсинки проходят военные учения
14:36
В Питере - плыть: кто из VIP-ов занимается SUP-ом в Петербурге?
14:32
ЗакС попросит для Смольного новые полномочия по регулированию продажи алкоголя
14:14
Петербургские депутаты предлагают ограничить продажу алкоголя из-за Кубка конфедераций
14:08
"Левада-центр": Половина россиян назвала внешним врагом Украину
14:02
Стоматолог, сломавший пациентке челюсть, оштрафован, но наказание исполнять не будет
13:54
Медиков детской поликлиники наказали за формальный патронаж неблагополучной семьи
13:51
Песков: Мы не вмешиваемся в ситуацию вокруг Катара
13:38
Песков объяснил слова Путина о «перебирающем» Трампе
13:33
Глава сил обороны Финляндии обсудит Россию в США
13:23
МЧС хочет наказывать синоптиков за ошибочные прогнозы погоды
13:15
Шойгу инспектирует Каспийскую флотилию
13:07
Сарсания: Нобоа если не лучший на своей позиции, то точно входит в тройку
12:56
Финским министрам рекомендуют не использовать общественный транспорт
12:48
Сарсания: Данни продолжит. Но не в России
12:33
В Кингисеппе капитально отремонтируют пешеходную переправу через Лугу
12:27
В Петербурге потеплеет. Умеренно
12:21
Экс-главу библиотеки украинской литературы приговорили условно
12:18
В Петербурге отыщут и наградят авторов суперкороткой прозы
12:11
Численность группы, инициирующей референдум в Петербурге, предложено увеличить в 15 раз
12:07
Ржавая горячая вода затопила Маршала Захарова
12:06
Сомалиец-таксист из Финляндии стал на родине вице-спикером парламента
12:02
ГУП «ТЭК» с приставами получило 5 миллионов от коммунальщиков
11:50
«Тролза-Маркет» поставит в Петербург троллейбусы за 2 млрд от двух производителей
11:47
Ремонт изолятора избавит Грозовского от путешествий в Приозерск
11:42
На улице Гастелло появится элитный жилой комплекс
11:37
Ночь музеев оставила петербуржца без ценностей и 400 тысяч
11:32
Саудовский ФК «Аль-Ахли» разорвал контракт с Qatar Airways
11:25
Суд арестовал подозреваемого в убийстве девяти человек в Тверской области
11:11
Cтарообрядческая церковь пытается вернуть здание на Московском проспекте
11:07
Добавить эпизодов группе похитителей грузов в Петербурге помог главарь
11:06
Финляндия принимает участие в масштабных учениях НАТО в Эстонии
11:02
Йемен и Ливия тоже разорвали отношения с Катаром
10:52
Данни покидает «Зенит»
10:46
В Петербурге не получить международное водительское удостоверение
10:40
Прокуратура вступилась за противников передачи Исаакия
10:34
Житель Ростова «заминировал» петербургское «Счастье»
10:28
Минздрав готов ввести для школьников альтернативу пробе Манту
10:22
Поклонская объяснила отсутствие мужа в декларации
10:19
На Крестовском пройдёт благотворительный марафон «Айда, Пушкин!»
10:16
Срок оформления финской визы растянулся почти до 40 дней
10:10
На Приморском шоссе автобус столкнулся с грузовиком: 11 пострадавших
09:57
Экс-глава банка «Огни Москвы» умер, находясь под следствием
09:47
Заправку на Софийской ограбили на 150 литров топлива разом
09:39
ИГ призналось в причастности к лондонским терактам
09:30
Семилетний ребёнок выжил после падения с высоты на Искровском
09:23
Выпущена новая биография маршала Маннергейма
09:22
На Маршала Жукова петербуржец пострелял в обидчиков, но друга от пули не спас
09:10
В Петербурге побили и обобрали актера из «Улиц разбитых фонарей»
09:01
Причиной давки в Турине стала шутка подростков о теракте
08:53
Спортсмен умер после спарринга на Гражданском
08:45
Истребители Су-35С доработают с учетом сирийского опыта
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
05.06.2017 14:52

Суд не защитил полномочия ГЦРР по рекламным договорам

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти не стал пересматривать решение антимонопольщиков. Предписание Смольному отобрать у ГУП «Городской центр размещения рекламы» (ГЦРР) право на размещение наружной рекламы оставлено в силе.

Как сообщает 5 июня пресс-служба УФАС по Петербургу, истцом в тяжбе выступил ГЦРР, но отстоять свою правоту предприятию не удалось. Суд признал доводы антимонопольщиков, указавших на нарушения сразу нескольких норм законодательства в договоре между ГЦРР и комитетом имущественных отношений. Предписание расторгнуть договор поручения 1995 года, отозвать доверенность, выданную на 2017 год, и прекратить выдачу доверенностей комитетом впредь оставлено в силе.

Ранее «Фонтанка» писала, что выполнение решения может стать новым препятствием для торгов на размещение рекламы, которые Смольный переносит с 2013 года. Всё это время договорные отношения города с рекламными компаниями об аренде щитов фактически никак не регулируются. Конкурс, который бы легализовал аренду, был намечен на апрель, но так и не состоялся.

Между тем ГУП «Городской центр размещения рекламы» собираются реорганизовать в казенное учреждение и наделить его полномочиями по централизованному праздничному оформлению Петербурга. Также предполагается, что ГКУ будет проводить торги по размещению наружной рекламы и займется заключением договоров с победителями.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Эталон ЛенСпецСМУ»
05.06.2017 12:26

«Эталон ЛенСпецСМУ» и Санкт-Петербург подписали на ПМЭФ соглашение о намерениях реализовать первый в России проект ГЧП по строительству соцобъектов

2 июня 2017 года в рамках Петербургского Международного Экономического Форума состоялось подписание соглашения между АО «Эталон ЛенСпецСМУ», входящим в Группу «Эталон», и Санкт-Петербургом о намерениях реализовать первый в России проект ГЧП по строительству социальных объектов.
smi22.ru
31.05.2017 15:08

УБРиР взял «Золотой Меркурий»

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал победителем в ежегодном конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП – 2017», который провела Торгово-промышленная палата РФ в пятницу, 26 мая в Москве.
Фотобанк firestock.ru
30.05.2017 15:27

Как сэкономить при эксплуатации зданий

Мы хотим дышать чистым воздухом, работать в тепле и уюте, и при этом меньше платить за свет, воду, тепло. В наше время одно не исключает другое — современные технологии и организация управления недвижимостью позволяют уменьшить вероятность всевозможных неприятностей
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Смольный: 40% петербургских продавцов пива не подключились к ЕГАИС
Суд не защитил полномочия ГЦРР по рекламным договорам
ЗакС попросит для Смольного новые полномочия по регулированию продажи алкоголя
«Тролза-Маркет» поставит в Петербург троллейбусы за 2 млрд от двух производителей
Экс-глава банка «Огни Москвы» умер, находясь под следствием
Смольный выставил на торги наружную рекламу - после четырех лет перерыва
Зампред Сбербанка: российские власти не хотят учиться на опыте WannaCry
Роскомнадзор о киберугрозах: спасение утопающих - дело рук самих утопающих
Глава 1С: нужно готовиться к IT-эре, как в 30-х готовились к войне
«Газпром» и Shell договорились по «Балтийскому СПГ»
«Росатом»: США вернутся в Парижское соглашение
Итоги ПМЭФ 2017: пять вопросов о главном
Как США проводили из цивилизованного мира
Новый лоукостер ждут в Пулково
«Зависимость Финляндии от России - миф»
ПМЭФ-2017: Москва покрылась мхом, Петербург побледнел
Что дает ПМЭФ Петербургу
Катерам дадут воду во время Кубка конфедераций
Город трёх планетариев
Смольный собрался в круиз
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Финн решил проплыть на SUP-серфе вдоль Финляндии

фото с сайта vk.com, группа

Ржавая горячая вода затопила Маршала Захарова

Константин Селин

Skoda Kodiaq. Большой и уютный

Новости компаний
«Эталон ЛенСпецСМУ»
05.06.2017 12:26
«Эталон ЛенСпецСМУ» и Санкт-Петербург подписали на ПМЭФ соглашение о намерениях реализовать первый в России проект ГЧП по строительству соцобъектов
2 июня 2017 года в рамках Петербургского Международного Экономического Форума состоялось подписание соглашения между АО «Эталон ЛенСпецСМУ», входящим в Группу «Эталон», и Санкт-Петербургом о намерениях реализовать первый в России проект ГЧП по строительству социальных объектов.
smi22.ru
31.05.2017 15:08
УБРиР взял «Золотой Меркурий»
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал победителем в ежегодном конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП – 2017», который провела Торгово-промышленная палата РФ в пятницу, 26 мая в Москве.
Фотобанк firestock.ru
30.05.2017 15:27
Как сэкономить при эксплуатации зданий
Мы хотим дышать чистым воздухом, работать в тепле и уюте, и при этом меньше платить за свет, воду, тепло. В наше время одно не исключает другое — современные технологии и организация управления недвижимостью позволяют уменьшить вероятность всевозможных неприятностей
«Кивеннапа»
26.05.2017 15:48
«Кивеннапа» намерена погасить все выплаты и удвоить темпы ввода жилья
Топ-менеджментом компании «Кивеннапа» принято решение о выделении значительных сумм на погашение требований клиентов, решивших расторгнуть договор строительства и не получивших свое жилье в срок.
pixabay.com.ru
23.05.2017 15:00
Электронная подпись для ЕГАИС «Учет древесины и сделок с ней»
Как сообщает Минприроды России, с 1 июля 2017 года производители пиломатериалов будут обязаны вносить данные о сделках в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней.
УБРиР
23.05.2017 13:25
Агентство S&P повысило рейтинги долговых обязательств УБРиР
Агентство Standard&Poor’s (S&P) повысило краткосрочные рейтинги долговых обязательств Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в иностранной и местной валюте до уровня «В» с уровня «С».
КЕЙ
23.05.2017 08:00
Эксперты КЕЙ рассказали о преимуществах и эволюции SSD-накопителей
Технология SSD накопителей, пришедшая на смену обычным жестким дискам, буквально за несколько лет стала новым стандартом для современного ПК.
INO Group
22.05.2017 11:29
Американские студенты приехали изучать особенности российского бизнеса
Группа учащихся школы бизнеса из Лас-Вегаса посетила в Петербург, чтобы лично познакомиться с местной деловой спецификой.
Владимир Подвальный
19.05.2017 13:21
One and Only выпустила ежегодное аналитическое исследование
Какую недвижимость за рубежом предпочитают покупать инвесторы из СНГ и как изменилось их поведение за последние годы?
ПАО «МРСК Северо-Запада»
17.05.2017 12:40
«МРСК Северо-Запада» увеличивает инвестиционную программу и строит первую цифровую подстанцию
В ПАО «МРСК Северо-Запада» провели пресс-конференцию, посвященную итогам 2016 года и прохождению осенне-зимнего сезона 2016-2017 г.г.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.