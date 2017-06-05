Суд не защитил полномочия ГЦРР по рекламным договорам

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти не стал пересматривать решение антимонопольщиков. Предписание Смольному отобрать у ГУП «Городской центр размещения рекламы» (ГЦРР) право на размещение наружной рекламы оставлено в силе.

Как сообщает 5 июня пресс-служба УФАС по Петербургу, истцом в тяжбе выступил ГЦРР, но отстоять свою правоту предприятию не удалось. Суд признал доводы антимонопольщиков, указавших на нарушения сразу нескольких норм законодательства в договоре между ГЦРР и комитетом имущественных отношений. Предписание расторгнуть договор поручения 1995 года, отозвать доверенность, выданную на 2017 год, и прекратить выдачу доверенностей комитетом впредь оставлено в силе.

Ранее «Фонтанка» писала, что выполнение решения может стать новым препятствием для торгов на размещение рекламы, которые Смольный переносит с 2013 года. Всё это время договорные отношения города с рекламными компаниями об аренде щитов фактически никак не регулируются. Конкурс, который бы легализовал аренду, был намечен на апрель, но так и не состоялся.

Между тем ГУП «Городской центр размещения рекламы» собираются реорганизовать в казенное учреждение и наделить его полномочиями по централизованному праздничному оформлению Петербурга. Также предполагается, что ГКУ будет проводить торги по размещению наружной рекламы и займется заключением договоров с победителями.