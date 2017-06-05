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05.06.2017 14:48
7 Комментариев

Частичка сердца

Данни ушел из «Зенита» после 9 лет службы: клуб не предложил ему новый контракт. В Петербург перебирается эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа. «Фонтанка» внимательно следит за тем водоворотом новостей, в который угодил «Зенит».
Частичка сердца
Игорь Озерский/Коммерсантъ

«Зенит» бурлит: совсем недавно мы обсуждали с вами многочисленные перестановки в клубе, сейчас начинается самое жаркое, что есть в футболе, помимо собственно игры: трансферы. Уже однозначно можно охарактеризовать менеджерский стиль нового руководства «Зенита»: Сергей Фурсенко и Константин Сарсания запрягают быстро. Ехать будут, видимо, еще быстрее.

Трудовой коллектив — мы исключительно о футболистах – достался им специфический. «Зенит» Мирчи Луческу был странным сплавом футболистов, пребывающих на финишной прямой, игроков сборной России, пришедших из других клубов, и ребят, пришедших в последние два трансферных окна (на секундочку — 8 человек). 

С первой категорией все более или менее понятно: Александр Кержаков ждет назначения в Академию «Зенита» на руководящую должность. Николас Ломбертс готовится к новым вызовам в «Остенде». С Мигелем Данни попрощались сегодня, в понедельник; Сарсания обещал устроить проводы, – и это не может не радовать. К счастью, за то время, которое прошло с первого опыта работы Сарсании в «Зените», в клубе научились прощаться с игроками. Уж простите за сарказм, но в свое время Александра Спивака попросили забрать вещи с базы по телефону, а Павла Мареша после того, как он неудачно прошел медосмотр в «Болтоне», попросили вернуть памятную вазу, с которой Павел бегал круг почета по «Петровскому». 

К слову, за годы, которые пролетели между двумя пришествиями Фурсенко и Сарсании в «Зенит», случилось очень многое. В частности, появилась Академия: в нынешнем виде она была организована в 2009 году. Понятно, что неудачи двух последних сезонов застят глаза, – а бронзовые медали для «Зенита» это именно что неудача, – но не будем забывать: все-таки за последние годы было и немало хорошего. Лысый Спаллетти и Роман Широков времен расцвета. 3 чемпионства, кубки страны и суперкубки ее же. Лига чемпионов и дважды выход в плей-офф. К 2015 году «Зенит» зарабатывал под 90 миллионов долларов, что для российского футбола, мягко скажем, достижение. Халка купили, в конце концов, и футболок его продали на миллионы. Даже продать Халка умудрились. 

И это, в свете сегодняшних событий, очень важное обстоятельство: за то время, что Фурсенко руководил «Национальной медиа группой» и Российским футбольным союзом, горячие головы из УЕФА ввели контролирующий инструмент под названием «Финансовый фэйр-плей». Если коротко, то сейчас клуб не может тратить больше, чем зарабатывает. Не случайно на Петербургском экономическом форуме Фурсенко отметил: «Мы почти на 120 миллионов евро продали футболистов, у нас есть достаточный объем денег, который мы можем потратить». В свете аскетичности последних лет это, конечно же, очень громкое заявление.

Вернемся к категориям из третьего абзаца. Артем Дзюба, Олег Шатов, Александр Кокорин, Юрий Жирков по нынешним временам неприкасаемые: у них есть а) определенный уровень мастерства; б) российские паспорта. 

Сарсания в конце прошлой недели сказал, что пару-тройку воспитанников петербургского футбола в «Зенит» приведут, – а сколько мы песен на эту тему спели за последние два года! По информации «Фонтанки», речь идет о Максиме Каннуникове: чемпион турнира дублирующих составов-2009 в «Зените» Давыдова-Радимова, 32 матча за главную команду, забивал «Спартаку». В «Рубин», где Максим играл последние три года, возвращается Курбан Бердыев со своими трансферными планами на лето, и возвращение Каннуникова в Петербург выглядит предельно возможным. Второй трансфер — игрок «Уфы» Иван Обляков, совсем юный воспитанник СДЮСШОР «Зенит» (волшебным образом эта школа олимпийского резерва не имеет отношения к одноименному футбольному клубу): в дебютный сезон в Премьер-лиге молодой человек, родившийся в населенном пункте Вындин Остров Волховского района, сыграл 16 матчей. Также, как стало известно «Фонтанке», в Петербург возвращается Михаил Кержаков, и в аренду Михаил отправляться не собирается. 

Заканчиваем ревизию: Бранислав Иванович, Жулиано, Йоан Молло, Эрнани, Роберт Мак: пять иностранцев в условиях действующего лимита «6+5», которых привел предыдущий тренер, — это непозволительная роскошь. Смотришь на заявку — и понимаешь, что есть где развернуться: вряд ли игроки упомянутой пятерки плюс квартет Луиш Нету, Доменико Кришито (уже заговорил о том, что охота на родину), Маурисио, Хави Гарсия могут со спокойной душой ехать на сборы в Австрию. 

Особенно Маурисио: в воскресенье на правах свободного агента из «Ростова» в «Зенит» перешел Кристиан Нобоа, первый эквадорский футболист в истории клуба из самого северного города-миллионера. По информации «Фонтанки», Нобоа должен был перейти еще прошлым летом: но тогда из тройки Новосельцев-Нобоа-Полоз в Петербург перебрался только Новосельцев. Кристиан, скажем так, не молод: 32 года, из которых 8 лет он играет в России, где помимо 4-х рабочих мест («Рубин», «Динамо», «Ростов» и «Зенит») Нобоа нашел красавицу-жену Ольгу. Обсуждая переход Нобоа, важно понимать, что он приходит на позицию, где у «Зенита» уже есть 5 футболистов: Маурисио, Артур Юсупов, Хави Гарсиа (работал вместе с Роберто Манчини в «Манчестер Сити»), Эрнани и Ибрагим Цаллагов. 

У Сарсании уже имеется опыт масштабной чистки в «Зените»: весной 2006 года петербургский клуб еще до прихода Дика Адвоката стремительно покинули птенцы Властимила Петржелы. Ярослав Несвадьба, Драган Чадиковски, Величе Шумуликовски, Ян Флахбарт, Олег Власов даже не поехали на сборы в Австрию с Кор Потом, по ходу сезона попрощались с Марешом (не очень удачно, но со второй попытки справились), дозвонились до Спивака, пристроили Робертаса Пошкуса. Не вижу, что может остановить нынешний «Зенит» от глобальной перетасовки состава: Манчини из той категории тренеров, которые любят работать с хорошо знакомыми игроками. И я уверен, что этим летом слова «я оставляю в Петербурге частичку сердца» будут звучать из уст игроков «Зенита» неоднократно. 

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (7)
Wiring
5 июня 2017 г. 16:42
Сергей Фурсенко и Константин Сарсания запрягают быстро. Ехать будут, видимо, еще быстрее. Что, как Пузо и Шнур поют?
AlZani
5 июня 2017 г. 16:36
Я бы сказал что очень странно . Ибо Мигель часто травмировался ,но в тех мачтах что играл забивал не мало. И к концу сезона был одним из лучших в Зените . Но видимо не вписался в концепцию . Очень странно. Еще раз убедился что Зенит перестал быть клубом за который стоит болеть . Слишком мало ценят людей и своих игроков . Спасибо Мигелю но очередной минус Зениту .
kakwo
5 июня 2017 г. 16:35
Спасибо Капитан!!!Хотелось бы достойно проводить!
MorganSpb
5 июня 2017 г. 16:05
Да пофигу, совсем не интересны развлечения миллионеров.
Danik
5 июня 2017 г. 15:56
Мигель трудяга и боец! Он протащил Зенит к кубкам сквозь стольких тренеров! Огромное Спасибо! Хочется видеть питерскую молодежь. Они и приятна и дешевле многих перспективных приобретений! Но! Манчини этого не даст сделать. Красавица Ольга — хорошо, но она по полю не бегает и голы не забивает.)
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