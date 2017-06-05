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05.06.2017 14:32

ЗакС попросит для Смольного новые полномочия по регулированию продажи алкоголя

 

Петербургский ЗакС попросит Госдуму РФ дать Смольному больше полномочий по регулированию продажи алкоголя в Северной столице.

Соответствующий проект изменений в федеральный закон №171 рекомендовала внести на рассмотрение городского парламента 5 июня комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству. Депутаты считают, что "в городе не сложилось единых правил игры" на алкогольном рынке. Поскольку каждое муниципальное образование в городе само определяет границы территорий, прилегающих к школам, больницам, спортивным и прочим общественным объектам, в которых нельзя продавать спиртное. Передача Смольному полномочий по определению границ запретных зон для всего города позволит решить эту проблему, считают депутаты.

Зампредседателя городского комитета по предпринимательству Лидия Громова сообщила, что Смольный готов взять на себя эту функцию. По ее словам, некоторые муниципальные образования до сих пор не утвердили границы запретных для продажи алкоголя зон.


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