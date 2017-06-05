Почему с Катаром разрывают дипотношения?

05.06.2017 14:22

Что происходит на Аравийском полуострове и как это влияет на расстановку сил в регионе, разбираемся в прямом эфире с политологом, востоковедом, преподавателем департамента политической науки Высшей школы экономики Леонидом Исаевым.

Целый ряд ближневосточных государств разорвал дипотношения с Катаром. В МИД Катара заверили, что меры, принятые арабскими государствами, не отразятся на жизни простых людей и резидентов эмирата. По данным СМИ, причина столь резкого геополитического шага – «поддержка экстремистских групп в этой стране». Именно так разрыв дипотношений с Катаром объяснили официальные лица Йемена. К демаршу присоединились ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет и Ливия.

На вопросы ведущего интернет-канала [Фонтанка.Офис] Николая Нелюбина, а также корреспондента "Фонтанки" Ирины Тумаковой отвечает политолог Леонид Исаев:

Текстовую версию интервью с Леонидом Исаевым читайте на "Фонтанке" в материале Ирины Тумаковой "Катар с саудитами разберется без нас".

Аудиоподкаст эфира: