Почему с Катаром разрывают дипотношения?
Целый ряд ближневосточных государств разорвал дипотношения с Катаром. В МИД Катара заверили, что меры, принятые арабскими государствами, не отразятся на жизни простых людей и резидентов эмирата. По данным СМИ, причина столь резкого геополитического шага – «поддержка экстремистских групп в этой стране». Именно так разрыв дипотношений с Катаром объяснили официальные лица Йемена. К демаршу присоединились ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет и Ливия.
На вопросы ведущего интернет-канала [Фонтанка.Офис] Николая Нелюбина, а также корреспондента "Фонтанки" Ирины Тумаковой отвечает политолог Леонид Исаев:
Текстовую версию интервью с Леонидом Исаевым читайте на "Фонтанке" в материале Ирины Тумаковой "Катар с саудитами разберется без нас".
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