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05.06.2017 14:22
Почему с Катаром разрывают дипотношения?
Преподаватель департамента политической науки ВШЭ Леонид Исаев.

Почему с Катаром разрывают дипотношения?

Что происходит на Аравийском полуострове и как это влияет на расстановку сил в регионе, разбираемся в прямом эфире с политологом, востоковедом, преподавателем департамента политической науки Высшей школы экономики Леонидом Исаевым.

Целый ряд ближневосточных государств разорвал дипотношения с Катаром. В МИД Катара заверили, что меры, принятые арабскими государствами, не отразятся на жизни простых людей и резидентов эмирата. По данным СМИ, причина столь резкого геополитического шага – «поддержка экстремистских групп в этой стране». Именно так разрыв дипотношений с Катаром объяснили официальные лица Йемена. К демаршу присоединились ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет и Ливия. 

На вопросы ведущего интернет-канала [Фонтанка.Офис] Николая Нелюбина, а также корреспондента "Фонтанки" Ирины Тумаковой отвечает политолог Леонид Исаев

Текстовую версию интервью с Леонидом Исаевым читайте на "Фонтанке" в материале Ирины Тумаковой "Катар с саудитами разберется без нас".   

Аудиоподкаст эфира: 

 

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