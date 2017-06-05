Петербургские депутаты предлагают ограничить продажу алкоголя из-за Кубка конфедераций

Законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в дни проведения Кубка конфедераций, подготовили петербургские депутаты. Комиссия ЗакСа по промышленности, экономике и предпринимательству 5 июня рекомендовала внести документ на рассмотрение городского парламента.

В законопроекте сказано: в дни соревнований и за день до них будет запрещена розничная продажа алкоголя в стеклянной таре в магазинах и ресторанах, находящихся в радиусе 2 км от стадиона «Санкт-Петербург арена» на Крестовском острове. По оценке комитета по потребительскому рынку Смольного, ограничения коснутся 128 магазинов и ресторанов в Приморском, Петроградском и Василеостровском районах. Торговые точки не смогут реализовывать спиртное в стеклянной таре в общей сложности восемь дней.