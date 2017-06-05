"Левада-центр": Половина россиян назвала внешним врагом Украину

Большинство соотечественников считают, что Россия находится в международной изоляции, а 50% видят в Украине врага. Так считают социологи.

По данным опроса "Левада-центра", результаты которого были опубликованы 5 июня, США и Украина по представлениям россиян являются самыми враждебно настроенными по отношению к РФ странами. 69% опрошенных считают такой страной Соединённые Штаты, ровно половина участников опроса назвали такой страной Украину. На третьем месте – ФРГ – 24%. Столько же набрали Литва и Латвия.

Топ-5 друзей России по мнению опрошенных возглавляет Беларусь (46%), следом идут Китай (39%), Казахстан (34%), Сирия (15%) и Индия (14%).

46% респондентов согласны с тем, что Россия находится в международной изоляции. Правда, количество тех, кто придерживается обратного мнения, меньше всего на 1 процент.

Из тех, кто чувствует международные ограничения по отношению к своей стране, 44% по этому поводу беспокоятся и 53% это не волнует.

Больше 50% не видят изменений в отношениях с Европой и США. При этом 21% уверен, что с Америкой мы стали общаться лучше, столько же опрошенных считают, что с Евросоюзом дружба портится.

Опрос прошел с 19 по 22 мая. В нем приняли участие 1600 человек в 137 населенных пунктах.

С сентября 2016 года некоммерческая организация "Левада-центр" внесена в реестр иностранных агентов. За отказ регистрироваться центр был оштрафован на 300 тысяч рублей, пытался оспорить решение Минюста, дойдя по Конституционного суда.