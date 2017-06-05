Стоматолог, сломавший пациентке челюсть, оштрафован, но наказание исполнять не будет

На 200 тысяч рублей оштрафовал стоматолога Владимира Дамианиди за то, что тот сломал челюсть пациентке, Дзержинский районный суд Петербурга.

Как сообщает 4 июня пресс-служба горсуда, Дамианиди признан виновным в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья. Из материалов дела следует: врач, оказывая стоматологические услуги своей пациентке, сломал ей челюсть. После чего отвез в другую больницу.

Судья Анжелика Морозова назначила доктору наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Выплачивать его подсудимый не будет – врача освободили от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования (инцидент произошел еще в 2013 году). Однако медик все-таки заплатит потерпевшей 700 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также 165 тысяч рублей за услуги ее адвоката.

Ранее суд не смог арестовать стоматолога частной петербургской клиники, которая удалила 22 здоровых зуба своей пациентке. Обвиняемая в мошенничестве врач ударилась в бега. Следствие не смогло выйти в суд с ходатайством об аресте.