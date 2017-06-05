Песков: Мы не вмешиваемся в ситуацию вокруг Катара

Москва продолжит развивать конструктивные отношения со странами Персидского залива и рассчитывает на мирное урегулирование внутренних противоречий между ними, заявил 5 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы действительно заинтересованы в поддержании этих добрых отношений и заинтересованы в том, чтобы все-таки в Персидском заливе была стабильная и мирная атмосфера», — сказал Песков, комментируя инициированный несколькими странами разрыв дипотношений с Катаром. Его слова передает "Лента.ру".

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что Москва не вмешивается в дела других государств. Кроме того, Песков не стал комментировать упреки ряда арабских стран в адрес Катара в поддержке терроризма.

Как писала "Фонтанка", утром 5 июня Бахрейн разорвал дипломатические связи с Катаром, обвинив соседнее государство во вмешательстве в свою внутреннюю политику. Бахрейн закроет транспортное, морское и воздушное сообщение с Катаром в течение 24-х часов, а гражданам этой страны дается 14 дней на то, чтобы покинуть Бахрейн. Кроме того, всем дипломатам Катара дается 48 часов на возвращение на родину, отмечает Al Arabiya. Катар также обвиняется в эскалации напряженности в СМИ и финансировании вооруженных террористических группировок, что может угрожать безопасности Бахрейна.

Вслед за Бахрейном дипломатические отношения с Катаром разорвала и Саудовская Аравия, которая примет точно такие же меры в отношении Катара, как и Бахрейн. К ним присоединился Египет, а затем Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Ливия, Мальдивы, Йемен.