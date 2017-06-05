Песков объяснил слова Путина о «перебирающем» Трампе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков разъяснил суть высказывания президента России Владимира Путина о том, что республиканец Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании в США «перебирал».

Его слова приводит "Лента.ру" в понедельник, 5 июня.

«Внутренняя энергетика тогдашнего кандидата Трампа, конечно, отличалась от внутренней энергетики других кандидатов. Как показал исход выборов, эта энергетика была более по сердцу американскому избирателю — вот о чем говорил президент Путин», — сказал Песков.

Как сообщала "Фонтанка", Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума 2 июня прокомментировал обвинения России во вмешательстве в американские выборы. По его словам, это попытка американцев решить внутренние проблемы за счет внешних.

«Победила команда Трампа. Я сначала тоже думал – перебирает мужик. Честное слово, оказалось, что он был прав: нашел подход к тем группам избирателей, на которых сделал ставку, и они проголосовали», – добавил российский лидер.