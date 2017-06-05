E3 Investment: инвестиции развивают города

Игорь Петров, генеральный директор E3 Investment, рассказал, как кризис 2008 и 2014 года повлиял на развитие инвестиционного сегмента на рынке недвижимости, и объяснил разницу между портретами частных инвесторов 2009 года и 2017

E3 Investment – одно из первых направлений ГК E3 Group. Почему Вы решили начать с инвестиций?

Мы начали работать, основываясь на собственном опыте. В 2009 году, когда мы запускали проект, в России не был развит кластер инвестиций в недвижимость. В разгар кризиса многие застройщики находились в тяжелом положении, с подрядчиками они расплачивались квартирами. Но большинство подрядчиков к продажам не имеют отношения. Чтобы не останавливать работу, приходилось срочно продавать квартиры с дисконтом, который мог доходить до 40% от рыночной стоимости.

Понимая проблемы игроков, мы начали предлагать сотрудничество как в сфере строительства, так и в сфере продаж. На тот момент ниша была свободна. За пять лет мы наработали базу партнерских контактов, заслужили доверие. Казалось бы, рынок только начал выздоравливать, как в 2014 году ударил новый кризис.

Мы уже тогда знали, кризис – время для действий, он открывает новые возможности. И вывели на рынок «Коллективные инвестиции».

Не побоялись рисковать, выводя на рынок новый продукт?

Нет, мы знали нашу аудиторию. В России рынок инвестиций в недвижимость среди физлиц максимально прост: одна часть инвесторов покупает квартиры для сдачи в аренду, другая, которая не боится рисковать, для перепродажи. Но есть категория людей, которая желает инвестировать, но не может приобрести актив полностью. Для этой аудитории мы и разработали программу.

Глядя на различные краудфандинговые площадки, мы задумались над привлечением частных инвесторов с капиталом от 100 тыс. рублей к сотрудничеству. Для привлечения внимания к продукту ставили большой процент доходности для клиентов, для себя работали практически в ноль. Такой подход позволил наработать лояльную базу клиентов, сегодня мы можем снижать процент доходности каждые полгода.

Кроме коллективного инвестирования запустили еще ряд перспективных направлений. Например, E3 Commerce позволяет клиентам инвестировать в сегмент стрит-ритейла и неплохо на этом зарабатывать.

Также мы вывели на девелоперский рынок новый продукт – программу «Партнер». Суть ее заключается в привлечении соинвесторов в строительство. Мы, как партнер, готовы дать инвестору долю в бизнесе, либо обеспечить залог недвижимостью. Инвестор получает либо фиксированный доход, либо процент от прибыли. Особенность программы – невысокая точка входа, всего от 10 млн рублей. Пока в сегменте недвижимости аналогов программы не существует.

С какими сложностями Вы столкнулись?

Продвижение нового продукта – многозадачный проект. В первый год продвижения нам не доверяли, во второй – начали интересоваться и обращаться за помощью, а на третий конкуренты стали копировать наш продукт. Значит, движемся в правильном направлении.

Что подтолкнуло к выходу на рынок Москвы?

Цель E3 Group – стать ведущим специалистом в РФ в области частных инвестиций в недвижимость – достигнута. Сегодня одна из приоритетных задач – создание активной большой базы инвесторов по все стране. Для этого необходимо представительство в столице. В дальнейшем мы планируем открывать офисы и в других крупных городах России, например, 1 июня открыли офис в Краснодаре.

Вы создали собственный ЗПИФ, расскажите о нем поподробнее?

Выход на финансовые рынки был запланирован компанией. ЗПИФ E3 Group уже зарегистрирован и полностью сформирован. Пока не буду раскрывать нюансы.

Но отмечу, для большинства российских потребителей ЗПИФ – никому непонятный инструмент. Мы хотим изменить ситуацию. В 2009 году мы начали менять представление о сегменте инвестиций в недвижимость. В 2017 начнем прокладывать аналогичный путь по отношению к ЗПИФам.

Скажите, как начинающему инвестору разобраться в тонкостях инвестиционного бизнеса?

В 2009 инвесторами становились случайно. Люди покупали квартиры, чтобы сохранить накопления, в итоге продавали их с хорошей маржинальностью. В 2017 рынок изменился. Количество предложений увеличилось, чтобы сделать правильный выбор, нужно провести серьёзный анализ, обладать информацией.

Какие перспективы у этого сегмента?

Люди ценят индивидуальный подход. Практически у каждого есть парикмахер, которому доверяют внешний вид, врач, которому доверяют здоровье, автодилер, которому доверяют авто. Высококлассных специалистов ценят. Надеюсь, в России в скором времени начнут ценить риэлторов и финансовых консультантов, которым будут доверять управление недвижимостью и деньгами. За рубежом такая практика применяется давно.

Инвестиции – это инструмент, позволяющий динамично развивать рынок недвижимости. Дубай, Гонконг, Нью-Йорк – города, созданные инвестиционными инструментами. Мировой опыт показывает, что современные мегаполисы растут благодаря грамотному вложению денег. В России пока такая практика применялась лишь в ММДЦ «Москва-Сити», но возможности нашей огромной страны безграничны, поэтому у сегмента инвестиций есть колоссальные перспективы, за которыми стоит будущее.