В первом квартале в Петербурге побиты рекорды ввода элитного жилья

По итогам первого квартала 2017 года в Петербурге было введено в эксплуатацию 81 тыс. кв. м элитного жилья. Согласно исследованию «Петербургской Недвижимости», это почти вдвое больше, чем за весь прошлый год, когда в городе было сдано 48,7 тысячи кв. м жилья премиум-класса.

"Фонтанка" изучила, какие петербургские элитные дома были построены за последние 100 дет, какие тренды на рынке элитной недвижимости Петербурга актуальны в 2017 году, читайте в лонгриде «Фонтанки» «Дом для петербургской элиты: сегодня и сто лет назад».

«Отмечено значительное увеличение объемов ввода в эксплуатацию на рынке элитного жилья в январе – марте 2017 года, – рассказывает Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». – Это связано с тем, что один из крупных элитных комплексов, который должен был быть сдан еще в 2013 году, наконец-то был введен именно в первом квартале текущего года. Сегмент элитного строящегося жилья очень узкий – на рынке находится всего несколько десятков комплексов, – и поэтому такие события могут существенно влиять на показатель ввода в эксплуатацию. Подобная ситуация была отмечена и в 2010-2011 годах. Так, в 2010 году было введено 94,9 тыс. кв. м, а вот в 2011 году – всего 32,1 тыс. кв. м».

По словам Ольги Трошевой, в первом квартале отмечены и рекордные показатели вывода на рынок. Это связано с началом продаж крупного комплекса от Setl City на Петровском острове – «Петровский. Квартал на воде». Так, в январе – июне продажи стартовали в новых проектах площадью 73,1 тыс. кв. м. Это больше, чем за весь прошлый год, когда было выведено на рынок 56,1 тыс. кв. м новых элитных объектов. В настоящее время объем рынка элитного жилья составляет 484 тыс. кв. м, а в предложении находится 222, 1 тыс. кв. м.

По наблюдениям экспертов, что за последние пять лет несколько уменьшилась средняя площадь выведенной на рынок квартиры — со 130 кв. м до 115—120 кв. м.