МЧС хочет наказывать синоптиков за ошибочные прогнозы погоды

Метеорологи могут из своего кармана заплатить за несвоевременные и неточные прогнозы погоды. Инициатором экономических санкций на селекторном совещании МЧС России 5 июня выступил глава министерства Владимир Пучков.

«Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды», – цитирует Пучкова «Интерфакс».

По его словам, штрафы повысят эффективность сферы и повлияют на ответственность конкретных должностных лиц. Напомним, ураган в Москве 29 мая унёс жизни 11 человек, которые погибли под упавшими деревьями. Еще около двухсот получили травмы. После случившегося перед Министерством чрезвычайных ситуаций поставили закономерный вопрос о своевременности и точности предупреждений. В ведомстве тогда заявили, что СМС-рассылки не было, потому что обещанный синоптиками ветер под критерии ЧС не попадал.

В Гидрометцентре на это ответили, что прогноз по метеоусловиям в Москве был точным и своевременным. Он был правильно интерпретирован, и меры безопасности МЧС сформулировало верно.