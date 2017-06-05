Шойгу инспектирует Каспийскую флотилию
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 5 июня прибыл в Астрахань, где проверит организацию боевой подготовки, ход обустройства соединений и воинских частей Каспийской флотилии.
Глава военного ведомства заслушает командующего Каспийской флотилией, ознакомится с инфраструктурой и объектами причально-пирсовой зоны бригады ракетных кораблей охраны водного района, проверит несение боевого дежурства и оценит готовность соединения к выполнению задач по предназначению, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В состав бригады входят малые ракетные корабли, оснащённые новейшими ракетными комплексами «Калибр», артиллерийские катера и тральщики различного назначения. Морякам-каспийцам предстоит принять участие в международном этапе конкурса военно-морской выучки «Кубок Каспия», который пройдёт в территориальных водах Азербайджана.