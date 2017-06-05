Сарсания: Нобоа если не лучший на своей позиции, то точно входит в тройку

Спортивный директор ФК "Зенит" Константин Сарсания 5 июня прокомментировал переход в клуб Кристиана Нобоа.

В своей колонке на официальном сайте сине-бело-голубых Сарсания заявил, что игрок имел и другие предложения, как из России, так и за рубежом.

"Мы считаем, что этот футболист в чемпионате России если не лучший на своей позиции, то точно входит в тройку. Он опытный и очень профессиональный футболист. У него великолепные физические данные, и, несмотря на возраст, он находится в прекрасной форме. Это тот игрок, который соответствует уровню клуба. Прежде всего мы смотрим на качества игроков, а у Нобоа с их набором всё в порядке. Он поможет «Зениту» добиваться серьезных побед. Отмечу, что новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини очень хотел видеть этого футболиста в своей команде. Этот трансфер и все последующие приобретения будут сделаны только после согласования с Манчини", – заявил Сарсания.

Накануне "Фонтанка" писала о том, что полузащитник Кристиан Нобоа переходит в «Зенит» в качестве свободного агента. Соглашение с футболистом рассчитано на три года. Статус сводобного агента означает, что предыдущий контракт Нобоа закончился, и клубу не нужно платить компенсацию.