Сарсания: Данни продолжит. Но не в России

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания выразил уверенность в том, что бывший полузащитник сине-бело-голубых Данни сможет поиграть на хорошем уровне. При этом он подчеркнул, что хавбек не перейдет в российский клуб.

Слова Сарсании 3 июня приводит «Спорт-Экспресс».

- Данни заявлял, что ждет продления контракта с "Зенитом". Как он воспринял решение клуба?

– Мы тепло поговорили. Он с пониманием отнесся к ситуации. Тем более, у него есть предложения. Данни сказал, что может еще год-два поиграть на хорошем уровне, я с ним согласен. Думаю, мы скоро его увидим в хорошей команде. Не в России, а в другом чемпионате.

- От российских клубов у Данни предложений нет, или он сам не хочет продолжать карьеру в нашей стране?

– За него говорить не могу, но в России после "Зенита" сложно где-то играть.

Ранее "Фонтанка" писала о том, что Данни разместил 5 июня на своей страничке в фотосети парное изображение — первый и последний гол за сине-бело-голубых. И сообщил, что «с глубокой грустью вынужден сообщить о своем уходе из «Зенита». Капитан петербургской команды выразил свою благодарность за 9 лет, проведенных в Северной столице, и добавил, что «уважает решение клуба не продлевать с ним контракт». «Желаю клубу удачи и много победы. Прощание — это не конец, а, наоборот, начало нового приключения», – уверен Данни.