«Эталон ЛенСпецСМУ» и Санкт-Петербург подписали на ПМЭФ соглашение о намерениях реализовать первый в России проект ГЧП по строительству соцобъектов

2 июня 2017 года в рамках Петербургского Международного Экономического Форума состоялось подписание соглашения между АО «Эталон ЛенСпецСМУ», входящим в Группу «Эталон», и Санкт-Петербургом о намерениях реализовать первый в России проект ГЧП по строительству социальных объектов.

Проектом предусмотрено строительство в Адмиралтейском районе двух школ, каждая из которых рассчитана на 825 учащихся. Данные объекты образования будут возведены на территории крупнейшего проекта редевелопмента в Санкт-Петербурге – квартала «Галактика», реализуемого АО «Эталон ЛенСпецСМУ» на участке бывших железнодорожных путей площадью 38 га за Варшавским вокзалом.

Документ закрепили своими подписями Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и вице-президент Группы «Эталон» Дмитрий Кашинский.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко отметил надёжность Компании: «Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» строит качественное жильё, много социальных объектов и известна как надёжный партнёр не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах».

«Подписание данного Соглашения – большая честь и ответственность для нас. Мы давно продвигали идею сотрудничества в формате ГЧП, поэтому сегодняшнее событие имеет особую значимость, это шаг вперед», – подчеркнул вице-президент Группы «Эталон» Дмитрий Кашинский.

Справка о ГК «Эталон»

