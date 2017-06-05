В Петербурге потеплеет. Умеренно

Петербуржцам можно снова убрать зимние вещи: очередной экстремально холодный период закончился. Будет тепло, но умеренно, обещает 5 июня главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Как он отмечает на своей странице в Facebook, в Петербурге за последние два месяца только отрицательные погодные рекорды. Пятница, 2 июня, с осадками и максимальными дневными +7,8 градуса вошла в тройку самых холодных дней, уступив 1930-му и 1935 годам. Жертвой непогоды стала пожилая женщина, которая насмерть замёрзла на остановке.

«Дальше с дождиками, но умеренно тепло», – обнадёживает Колесов. По его прогнозу умеренно – это преимущественно не больше +20, но не меньше +15 градусов.

Синоптики обещают, что до +15 воздух может прогреться уже в понедельник. Небольшой дождь ждут во вторник, 6 июня. В следующие три дня, по их ожиданиям, столбик термометра доберётся до обещанного максимума и к концу недели всё же должен превысить его.

Напомним, в конце весны погода в Петербурге стремительно испортилась. Лето в Петербурге началось со шквалистого ветра, который свалил несколько деревьев, и с града вперемешку со снегом. Предштормовое предупреждение сохранялось в городе на Неве три дня.